Depremzedeler Başkan Sandal'la buluştu

İyi ki varsınız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve depremzedeler, İZDEDA'da bir araya geldi. Depremi siyasete malzeme etmeden mağdurların sorunlarını uzlaşı içinde çözdüklerinin altını çizen Başkan Sandal, “Bayraklı afet bölgesi ilan edilseydi bugün emsal artışına ihtiyaç kalmayacaktı. Gelinen süreçte depremzedelere verilen kredi; yeni bina maliyeti oranında faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 ay vadeli olarak düzenlenirse önemli bir sorun giderilmiş olur. Biz toplumun sıkıntılarını nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. Dün neredeysek bu gün de aynı yerde sizin yanınızdayız, yarın da sizinle olacağız” diye konuştu.

Başkan Sandal'a teşekkür eden depremzedeler de, “Çok sıkıntı çektik ama sayenizde emsal artışıyla yüzümüz güldü. İyi ki varsınız” sözlerine yer verdi.

“İzmir'de devrim niteliğinde karar aldık”

Bayraklı'da temel meselenin ilçenin afet bölgesi ilan edilmemesi ve verilen kredinin vatandaşların taleplerini karşılamaması olduğunu savunan Başkan Sandal, şöyle konuştu: “Bir bina ya risklidir, oturulamaz ya da risksizdir, oturulabilir. Orta veya ağır hasarlı yapıların güçlendirilmesi işini doğru bulmuyoruz. Binanın üstünü güçlendirseniz de altını güçlendirme şansınız yok ve zemin de sağlıklı değil. Aynı zamanda güçlendirme maliyetiyle yeni bina maliyeti de neredeyse aynı. Burada ağır veya orta hasarlı binası olan vatandaşların da DASK ile ilgili sıkıntısı var. Bu durumun düzeltilmesi lazım. Hak mağduriyetlerinin düzeltilmesi gerekiyor. 130 metrekarelik dairesi olan vatandaşın 70 metrekarelik eve maruz bırakılması doğru değil. Tüm Türkiye'de devrim niteliğinde bir karar aldık İzmir'de. Büyükşehir meclisimizde emsal kararının parsel ve ada bazında yeniden düzenlenerek değerlendirilmesini talep ettik ve emsal artışı parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 olarak meclisten geçti.”

Depremzedelere bir müjde daha

K sınırlarıyla ilgili mahkemelerin itirazlarından negatif sonuçların çıkabileceğini dile getiren Başkan Sandal, “Biz bunun önüne geçmek için ikinci K sınırı kararımızı meclisten geçirdik, askıya çıkardık, karara bağladık. Şimdi diğerini iptal etseler bile bizi ilgilendiren bir konu yok. İş yapan firmalara diyoruz ki; ‘Müteahhit firma bu işin statiğini emsal artışına göre yapacak.' Yani sanki 12-13 katlı bina yapıyormuş gibi statiğini hazırlayacak. Ruhsatı onun üzerinden alacak. Betonarmeyi de K sınırlarına göre alacak. Bizim amacımız iş yapmak. Her şeyi kuralına uygun olarak yapıyoruz. Bizim için önemli olan sorunu vatandaşın talepleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde çözmek. Tüm yurttaşlarımızın malını, dairesini kurtarmakla ilgili gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

"Sayenizde yüzümüz güldü"

Deprem sürecinde ve sonrasında hiçbir mağduru yalnız bırakmayarak ihtiyaçlar noktasında herkesin yardımına koştuklarını söyleyen İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “DASK ile sorun yaşayan vatandaşlarımız için kanuni yoldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kredi ile ilgili de önümüzdeki günlerde Binali Yıldırım ile görüşeceğiz. Siz her zaman bizim yanımızda oldunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve size ne kadar teşekkür etsek az. Çok sıkıntı çektik ama yüzümüzü güldürdünüz. Bizim için büyük şanssınız. Büyük sevap işlediniz. Tüm ilçeler içinde sadece Bayraklı mutlu. Her zaman yanımızda durduğunuz için tekrar teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.