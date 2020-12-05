Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı

“Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 233 bine ulaştı. Kampanya 7 Aralık Pazartesi günü kapanacak.

İzmir'i sarsan depremin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında sona gelindi. Kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 233 bine ulaştı. 4 bin 609 destekçi tarafından depremde evsiz kalan ailelere toplamda 19 milyon 450 bin TL aktarıldı. Depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 229'u buldu. Büyükşehirin Uzundere'de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı 111'e ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

“Yaralarımızı dayanışmayla sardık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasının 7 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de sona ereceğini açıklayarak kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. 18 ayda yangın, pandemi ve deprem olmak üzere yaşanan krizlerin dayanışmayla aşıldığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “İzmir'de dayanışmanın tarihini yazdık, yaralarımızı dayanışmayla sardık. Depremin ardından hiçbir vatandaşı aç açıkta bırakmadık. Geçici çözüm olarak çadır kurduk, depremzedelerimizin oralarda rahat etmesi için elimizden geleni yaptık. Kış gelmeden hiçbir yurttaşımızı çadırlarda bırakmayacağız dedik ve ne mutlu bize ki çok kısa bir süre içinde hepsinin başını sokabileceği bir çatı sağlayabildik. Bunların hepsini birlikte yaptık. Zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi, tek yürek olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. İnanılmaz bir dayanışma destanı yazdınız. halkinbakkali.com üzerinden depremzedelere eşya sağlayan kampanyamız ise sürüyor. Evleri orta hasarlılara belediye bütçesinden 5'er bin lira kira desteği de başlıyor. Kampanyalara maddi, manevi destek sunan herkese İzmir adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.