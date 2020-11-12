Depremzedelere kira destekleri ödenmeye başlandı

Depremde evini kaybeden ailelere, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında 5 aylık kira desteği ödenmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya kapsamında belirlenen tüm ailelere destekçiler tarafından en kısa zamanda kira desteğini yatacağını söyledi.

İzmir'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı büyük depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası başlatmıştı. Depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri buluşturan kampanya kapsamında kira desteği ödemeleri başlandı. Destekçiler tarafından 529 aileye toplamda 5 milyon 290 bin TL ödeme yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya kapsamında depremzedelere destek veren herkese teşekkür ederek, kampanyanın halen sürdüğünün altını çizdi. Kampanyaya yeni destekleri de beklediklerini dile getiren Başkan Tunç Soyer, kampanya kapsamındaki desteklerin İzmirli depremzedelere ulaşmaya başladığını söyledi. Başkan Soyer, önceliği evleri tamamen yıkılan yurttaşlara verdiklerini dile getirerek, “AFAD'dan aldığımız listeler doğrultusunda ekip arkadaşlarım inceleme yaparak ismi belirlenen hemşehrilerimizin banka hesaplarına kira desteklerinin yatırılmasını sağlıyorlar” diye konuştu.

Kampanyaya başvuruda bulunmuş ihtiyaç sahiplerine de bu desteğin en hızlı biçimde ulaştırılacağını vurgulayan Başkan Soyer, “Birlikte aşamayacağımız güçlük yok. Bugünleri de el ele, dayanışmayla atlatacağız” dedi.