Depremzedelerin İzmir'deki yurtlara yerleştirilmesi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, bölgedeki afetten kurtulan 487 depremzede aile İzmir'deki yurtlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran, binlerce can kaybına neden olan depremlerin ardından, öğrenci yurtları depremzedelere açılmıştı. İzmir'de getirilen depremzede ailelerde boş olan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Deprem bölgelerinden gelen toplam 487 depremzededen 256'sı İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurduna, 209'u İzmir'in Buca ilçesindeki Hacı Ahmet Tatari Yurduna, 22'si ise Cihannuma Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Bu süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından depremzedelerin tüm eksikliklerinin giderildiği ve gelen vatandaşları boş olan yerlere alınacakları öğrenildi. Öte yandan dün akşam saatlerinde Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger de, Buca'da bulunan Hacı Ahmet Tatari KYK Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret etti.