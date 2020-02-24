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Dereceye giren resimler temizlik araçlarında görsel olarak kullanılıyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde, "Temiz Çevre, Temiz Deniz, Temiz Doğa ile Daha Temiz Aliağa" temalı resim yarışmasında dereceye giren resimler belediyenin temizlik araçlarında görsel olarak kullanılıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Temiz Çevre, Temiz Deniz, Temiz Doğa ile Daha Temiz Aliağa" temalı resim yarışmasında dereceye giren resimler belediyenin temizlik araçlarında görsel olarak kullanılıyor.


Temiz çevre kültürünün küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanmasını hedefleyen Aliağa Belediyesinin Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım gösterdiği resim yarışması son buldu.


Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada öğrenciler; kara kalem, kuru boya, pastel, yağlı, akrilik ve guaj boya kullanarak hünerlerini sergiledi. Değerlendirme sonucunda dereceye giren resimler, Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan temizlik araçlarına giydirilmeye hak kazandı.

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