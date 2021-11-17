İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler

İzmir’in Tire ilçesinde tarihi ve doğal güzelliği ile öne çıkan Derekahve, sonbaharda da görüntüsüyle dikkat çekiyor.

İzmir'in Tire ilçesinde tarihi ve doğal güzelliği ile öne çıkan Derekahve, sonbaharda da görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dere üzerine dökülen sonbahar yaprakları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.


Tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer olan alanlardan Tire Derekahve, sonbaharda da eşsiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yerli halk ve turistlerin ilgi odağı olan Derekahve, sonbahar yapraklarının dereye dökülmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.