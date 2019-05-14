Deri mühendisi adaylarına burs müjdesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), deri sektörünün daha nitelikli deri mühendislerine sahip olması için Türkiye'de deri mühendisliği eğitimi veren tek üniversite olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümünü tercih edecek başarılı gençlere asgari ücrete varan miktarda burs verecek.

Türkiye'ye yıllık 1,6 milyar dolar döviz kazandıran deri sektörü, sektörün daha nitelikli deri mühendislerine sahip olması için 2019/20 eğitim yılından itibaren deri mühendisliğini tercih edecek başarılı gençlere asgari ücrete varan miktarda burs verecek. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ve Türkiye'de deri mühendisliği eğitimi veren tek üniversite olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, EİB'de basın toplantısı düzenledi.

5 yıl iş garantisi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, “Türkiye'nin deri mühendisi ihtiyacını İzmir karşılıyor. Biz de Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak desteğimizi esirgeyemezdik. Bu bursun toplam maliyetinin 1 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 100 öğrenciye burs verilmesi söz konusu. Bu proje 12 ihracatçı birliğimiz tarafından destekleniyor. Deri mühendisliğini tercih edecek ilk 20 bin arasına giren öğrencilere asgari ücret tutarında burs sağlayacağız. Puan sıralamasında 20 ila 60 bin arasında yer alacak olan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i kadar, 60 bin ila 100 bin arasında yer alacak olan öğrenciler için ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs sağlayacağız. Puan ortalaması 4 üzerinden ise 2,5; 100 üzerinden ise 65 puan üzeri ortalama tutturan öğrencilere de öğretim hayatının sonuna kadar bu burs sağlanmaya devam edecek. Mezun arkadaşlara 5 yıl iş garantisi sağlanacak” dedi.

"Her sene en az 25 deri mühendisine ihtiyaç var"

Deri sektörünün Türkiye için önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Zandar, “30 yılı aşkın süredir ihracat yapan bir sektörüz ve bunun için mühendislere ihtiyacımız var. Bizim her sene deri fabrikalarında çalışmak üzere en az 25 deri mühendisine ihtiyacımız var. 25 deri mühendisi, tabakhanelerde ve deri finisaj bölümlerinde çalışsa da sektörün diğer bölümlerinde de iş buluyor. Bugün derinin ihracattaki payı maalesef eski yerlerinde değil. 2013 yılındaki 300 milyon doları aşan deri ihracatı, 2018'de 267 milyona düştü. 2019'da da bu düşüş trendinin devam edeceğinden endişe ediyoruz. Amacımız mümkün mertebe, sektörde yetişmiş, kaliteli personel ihtiyacını toparlayıp deri sektörümüze ivme kazandırmak. Sektörümüzde mühendislere ihtiyacımız sonsuz. Sektörün ilerlemesini istiyorsak bu mühendisler hayatımızın bir parçası" diye konuştu.

Liselerde tanıtım çalışması

Zandar, deri mühendisliğinin tercih edilmesi için liselerde de çalışmalar yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul Deri İhracatçı Birlikleri ile beraber ortak sektör kurul toplantımız sonrası rehber öğretmenler ve liselere yönelik tanıtım çalışmalarımız olacak. Üniversitemiz, bütün liselere gönderilmek üzere broşürler hazırladılar. Haziran ayında bir sınav olacak. Bugünden bu algıyı oluşturalım istedik. Bu proje bir senelik değil devamlı olacak bir proje. Hedef ihracatı artırmaksa, çalışan personelin de aynı seviyede olması lazım."

“Eleman bulmakta zorlanıyoruz”

Deri sektöründe çok fazla eleman eksikliği olduğunu, bu sebeple bölümden mezun nitelikli mühendislerin iş bulmakta sorun yaşamayacağını savunan Zandar, “O kadar çok eleman eksikliğimiz var ki, her iyi personelin sektörde iş bulma şansı çok yüksek. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Sektörde çok fazla talep var. Modadaki değişimlere adapte olabilecek kişilerin bu işte çalışması lazım. Duruma sadece mühendislik olarak bakmayın. Bu işin bir de sanatsal kısmı var” dedi.

Her yıl 20 öğrenci alıyor

Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli de “Türkiye'de deri ve deri ürünleri sektörüne yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sadece Ege Üniversitesi bünyesinde sürdürüldüğünü ifade etti. Bölümün her yıl sadece 20 öğrenci aldığını kaydeden Bitlisli, “Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışında geniş bir yelpazede yüksek iş bulma olanağına sahiptir. Ege Üniversitesinde 40 yıla yakın bir süredir; deri üretim mühendisliği, deri konfeksiyon, deri ürün tasarımı ve üretimi, ayakkabı tasarımı ve mühendisliği konularında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölümümüzde 12 öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi, ve iki uzman görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Dünyaca ünlü firmalarda görev yapıyorlar”

Deri mühendisliği bölümünün, deri ve deri ürünleri sektörüne yönelik geniş bir fiziki alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Bitlisli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lisans ve lisansüstü derslerin ve AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü 7 adet laboratuvar ve bir adet pilot fabrikamız bulunmaktadır. Deri mühendisliğinden mezun mühendisler sadece ülkemizde değil, yurt dışında da özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İtalya, Almanya, İngiltere, Amerika, Brezilya, Meksika, Çin, Hindistan gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde dünyaca ünlü firmalarda görev yapmaktadır. Birçok kurumsal şirket, deri ürün departmanları için mühendis ve yöneticiler aramaya devam etmektedir.”

“Öğrenci sayı istenen düzeyde değil”

Türkiye'deki tek bölüm olan Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünün öğrenci sayısının, tanınırlığın az olması ve meslekle ilgili bilgi eksiklikleri sebebiyle istenen düzeye ulaşamadığını dile getiren Bitlisli, “Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği destekleriyle yürütülen algı yükseltmesine yönelik çalışmalar ve başarılı öğrencileri sektörümüze kazandıracak bu önemli burs imkanı, deri ve deri ürünleri sektörünün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Yenilikçi fikirlere açık, üretim ve tasarım konularına ilgi duyan, yabancı dil bilen veya öğrenmeye istekli olan öğrencileri, Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünde bu özel ve avantajlı mesleğin eğitimini almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Bitlisli ayrıca 20 kişilik kontenjanın YÖK tarafından belirlendiğini, bu yıl 20 öğrenciyi tutturduklarında önümüzdeki dönemlerde kontenjanın 35'e çıkartılabileceğini belirtti.