Deri sektörüne başarı bursuyla katma değer

Üniversite giriş sınavında ilk 100 bin içine giren başarılı öğrencilerden 15'i deri mühendisliğini tercih ederken ilk 40 binlik dilimden de bir öğrenci bölüme kayıt yaptırdı.

Burs projesinin başarılı sonuçlarını yerinde görmek ve öğrencilere "Hoş geldiniz" demek için bir araya gelen sektör paydaşları, dün Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünü ziyaret etti. EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Gündüz Kürk Yönetİm Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner ve İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli'nin katıldığı toplantıya, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız ile Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli ev sahipliği yaptı.

"Burs projemizin başarılı sonuçlarından mutluluk duyuyorum”

EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, EDDMİB - İDDMİB işbirliği ve Ticaret Bakanlığının izniyle ilk kez sağlanan burs imkanının sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bugünkü buluşmada projemizin sonuçlarını canlı olarak görmek, öğrenci arkadaşların enerjisine şahit olmak bizleri daha da mutlu etti. Deri gibi ticaret tarihi çok eskiye dayanan bir ürünün bugün ve gelecekte hak ettiği önemi ve ilgiyi görmesi, gelişen dünyadaki değişimlere ayak uydurabilmesi, başarılı gençlerle mümkün olacak” diye konuştu.

“Başarılı öğrencilere desteklerimiz sürecek”

Deri Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencileri tebrik eden Zandar, deri sektörünün Türkiye ihracatındaki yüzde 1'lik payı ile sağladığı iş imkanlarıyla, moda dünyasındaki vazgeçilmez yeriyle herkesin hayatına dokunduğunu ifade ederek, “Sektörün önemini sizlere daha iyi aktarabilmek amacıyla bu toplantıyı organize ettik, bundan sonraki senelerde sizlerin gelişimini hepimiz takip ediyor olacağız. Sizlerin dünya standartlarında birer mühendis olmanız için desteklerimiz devam edecek. Tasarım yarışmaları, stajlar ve yurt dışı seminerleri ile sizlerin eğitimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

“Öğrenci kalitemizin arması bizi mutlu ediyor”

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız ise burs projesi ve organizasyondan dolayı tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Öğrenci sayılarımız artıyor, öğrenci kalitemizin artması ve kontenjanların dolması bizi memnun ediyor. Öğrencilerimize tavsiyem bu tür etkinliklerden yararlanmaları, fırsatları değerlendirmeleridir” ifadelerini kullandı.

Sektörün ihtiyacı olan mühendisler Ege'den

Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli de bölümlerinin Türkiye'deki tek, dünyadaki sayılı deri mühendisliği bölümlerinden olduğunu belirterek geçtiğimiz yıllarda öğrenci sayılarındaki düşmenin burs projesi ile tersine döndüğünü ifade etti. Bitlisli, “Bu desteklerde İhracatçı Birliklerinin önemli katkıları var. Başarı bursu sayesinde 21 kontenjanın tamamını doldurduk. İlk 15 öğrencimiz ilk 100 binden geldi. Bursun etkisini burada görüyoruz. 2012-2019 yılları arasında mezunların yüzde 65'i sektörde çalışmaktadır. Bu diğer bölümlere göre oldukça iyi bir rakamdır” dedi.

İnovatif çalışmaları gençler sağlayacak

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, 1.7 milyar dolar ihracatı olan, 15 milyar dolar iç piyasası olan katma değeri yüksek bir sektöre sahip olduklarını ifade ederek, bu katma değeri artırmanın mümkün olduğunu bunu da başarılı genç mühendisler sayesinde yapabileceklerini belirtti. Deri mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencileri tebrik eden Şenocak, puanların yükseldiğini, buradaki öğrencilerin başka bir bölümün tercih edebilecekken isteyerek deri mühendisliğini tercih ettiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Başarının tek yolu çalışmak

Gündüz Kürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı, gençlere iş dünyasında başarılı olma konusunda tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

"Mühendisliğin önünün daima açık olduğunu düşünüyorum. Ancak iş dünyasında başarı için üzerimize düşenleri yapmalıyız. Çalışmanın dışında sihirli bir formül yok. Gençler iş yaparken daima yapabileceğinizden bir fazlasını verin. Mutlaka fark edenler çıkacaktır."

Kadınların iş dünyasına girmesinin önemine dikkat çeken Mızraklı, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız diyoruz. Kadınlar iş gücünde olmazsa bunu başaramayız. Burada kadın öğrencilerimizin fazla olması beni sevindirdi. Kadınları iş dünyasına katılması gerekiyor" diye konuştu.

Destek sözü

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, Türkiye'nin tabakhaneciliğin bulunduğu bir ülke olduğunu, günümüzde sadece tabakhanelerde bile deri mühendislerine iş olanağı sağlayabilecek kadar açık bulunduğunu söyleyerek dernek olarak okul sonrası iş bulma süreçlerinde öğrencilere destek olacaklarının sözünü verdi.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, günümüzde deri sektörünün iyiye gitmediği gibi bir imaj olduğunu ancak bu durumun geçici olduğunu ifade ederek, “Şu an tabakhanelerde ihtiyacımız olan deri mühendisleri yeterli değil. Bugün deri mühendisliğinde kendini yetiştirmiş nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Sizin de bu noktada kendinizi iyi şekilde yetiştirerek sektörün bu ihtiyacınıza cevap veriyor olabilmeniz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Deri'n Fikirler tanıtımları sürüyor

Toplantının sonunda sektör temsilcileri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sektör temsilcilerinin katıldığı oturumun ardından 8. EİB Deri Tasarım ve Üretim Yarışması Derin Fikirler'in bu yılki konusu “-30 eksiotuz” hakkında bilgilendirme sunumu proje danışmanları Zeynep Nural ve Gülşah Eliçetin tarafından gerçekleştirildi.