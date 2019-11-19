Deri'n Fikirlere İzmirli gençler damga vurdu

Deri sektöründe, katma değerli ürünlerin ortaya çıkması amacıyla yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların yarıştığı Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasında finalistler belli oldu. Bu yıl 8.'si düzenlenen yarışmaya İzmirli gençler damga vurdu.

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığının 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Tebliği” ile destek verdiği, Türkiye geneli düzenlenen ve deri sektörünün en uzun soluklu tasarım yarışması olan Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasının finalistlerini belirleme amacıyla yapılan seçmelerde yarışmanın 10 finalisti belli oldu. Belirlenen 10 finalistten 9'unun İzmirli gençlerden oluşması sektör temsilcileri tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Deri'n Fikirler 8. Deri Üretim ve Tasarım Yarışması ile deri sektörüne genç, yenilikçi deri mühendislerinin ve tasarımcıların katılımını hedeflediklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, genç deri mühendisleri ve tasarımcıların ortaya koyduğu tasarımlarla deri sektörünün daha katma değerli ürün ihraç etmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin deri ürünleri ihracatının ortalama kilogram fiyatının 20 dolar olduğuna işaret eden Güven, deri sektöründe katma değerli ürün ihraç eden ülkelerde bu rakamın 70 dolarlara ulaştığını belirtti. Üniversitelerde çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizen Güven, bunlar sayesinde 70 dolar rakamına ulaşmanın, hatta geçmenin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasının finalinin, İZFAŞ tarafından düzenlenen Leather and More Fuarı kapsamında Deri Sektöründe İhracatın Yıldızları Ödül Töreniyle birlikte gerçekleştirileceği ifade edildi. Deriyi en güzel tasarlayan yarışmacıya, 10 bin TL'lik ödülün verileceği ifade edildi. İkinci ismin 6 bin TL, üçüncü ismin 4 bin TL ödüle hak kazanacağı açıklandı. En güzel tasarımı yapan isimlerin, Ticaret Bakanlığının tebliği kapsamında yurt dışında tasarım eğitimi olanağına da kavuşacağı öğrenildi.