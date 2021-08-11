Derisi kalın olanlara küçük burun engeli

Dr. İlker Koçak, cilt kalınlığının burun estetiğinde sonucu etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi. Dr. Koçak, “Burun derisinin çok kalın olması, istenilen sonuca ulaşmayı zorlaştırıyor” dedi.

Cilt kalınlığının burun estetiğinde sonucu önemli ölçüde etkilediğini belirten Doç. Dr. İlker Koçak, kafalarda soru işareti oluşturan bu konunun detaylarını şöyle anlattı:

“Burun ameliyatı olmayı düşünen kişiler, cerrahın elinde sihirli bir değnek olmadığını bilmelidir. Estetik ameliyatların tümünde olduğu gibi burun ameliyatında da bazı sınırlamalar vardır. Sınırları belirleyen faktörler; hastanın burnunun kemik, kıkırdak ve cilt yapısıdır. Cilt yapısına bağlı bazı özellikler maalesef ameliyatla değiştirilemez ya da sınırlı olarak değiştirilebilir. Kalın derili kişi burun estetiği yaptıramaz diye bir kural yoktur. Fakat kişinin, kendisi için planlanan burnun hayal ettiği gibi olmayabileceğini bilmesi gerekir. Kalın burun derisi, cilt altındaki kıkırdakların görünürlüğünü azaltır. Kıkırdaklarda ne kadar güzel şekil yapılırsa yapılsın kalın deri onu gizler ve daha yuvarlak hatlar oluşturur. Küçük, keskin hatlı ve ince bir burun yapılması mümkün olmaz.”

"Ödemin inmesi 2 yılı bulabilir"

Dr. Koçak, kalın derinin ameliyat sonrası iyileşme sürecini de etkilediğini dile getirdi. Koçak, “Kalın deriye sahip burunlarda ameliyat sonrası ödemi çok fazla olur. Hasta ameliyat öncesinde bu konu hakkında detaylı bilgilendirilmelidir. Çünkü meydana gelen ödemin yani şişliğin ortadan kaldırılması ve burnun son şeklini alması yaklaşık olarak 1-2 yıl kadar sürebilmektedir" dedi.

"Ameliyat öncesi tüm detayları mutlaka konuşun"

Doç. Dr. İlker Koçak, kalın deriye sahip hastaların ameliyat öncesi doktorlarıyla bu konu ve elde edilecek sonuç hakkında mutlaka konuşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Hasta ile doktor ameliyat öncesi uygun ve gerçekçi bir iletişim kurmalı, elde edilecek sonuçları artısı ve eksisiyle tartışmalıdır. Yoksa hasta, ameliyat sonrasında arzu ettiğinden farklı sonuçlarla karşılaşabilir. Burnu kalın derili olanların hayalleri yıkılmasın, fakat estetik hedefleri ve limitleri doğru anlamadan ameliyata girmesinler" dedi.