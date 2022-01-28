Ders çalışmada etkili yöntem: Pomodoro (Domates) tekniği

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, kurumda düzenlenen seminerde, İtalyanca'da domates anlamına gelen ve günümüzde de çokça kişinin kullandığı Pomodoro tekniğinden bahsetti. Çifçti, bu teknik ile zamanın iyi kullanılabileceğini ve etkili bir çalışma yöntemi oluşturulabileceğini belirtti.

Radikal Eğitim Kurumları öğrencileri ve velileri bilgilendirmeye devam ediyor. Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, bünyesindeki öğrencilerine verdiği seminerler zincirinde zamanı nasıl etkili kullanacaklarını öğretti. Seminerde Çiftçi, sınava girecek olan öğrencilerin psikolojik çalışma ritmini hiç sıkılmadan ve yorulmadan nasıl yakalayacaklarının ipuçlarını verdi. İtalyanca'da domates anlamına gelen ve günümüzde de çokça kişinin kullandığı Pomodoro tekniğini öğrencilere anlatan Çiftçi, bu teknik ile etkili ve verimli bir çalışma gerçekleşebileceğine vurgu yaptı.

Pomodoro (Domates) tekniği nedir?

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, "Yoğun geçen bir okul ya da iş gününün ardından eve gidip çalışmaya devam etmek, ödevleri tamamlamak, öğrencilerimizden en çok yapmalarını istediğimiz tekrarlar çoğu zaman zorlayıcı hatta sıkıcı olabilmektedir. Zamanı etkili kullanarak kendine vakit ayırmak, dinlenmek isteyen herkesin uygulayabileceği bu basit; ama etkili yöntem, genç yetişkin, öğrenci, çalışan, ev hanımı olmak üzere tüm kullananlar tarafından da önerilmekte. 1982 yıllarında İtalya'da Francesco Cirillo adlı bir genç çalışmaya çok zaman ayırmasına rağmen beklediği başarıyı yakalayamamaktadır. Probleminin zamanını doğru kullanamama olduğunu fark ettiği sırada mutfaktadır. O sırada gözüne çarpan domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısına gözü takılır ve kendi zaman yönetimini oluşturmaya başlar. İtalyanca'da domates anlamına gelen ve günümüzde de çokça kişinin kullandığı Pomodoro tekniğini sabırla geliştirir. Pomodoro yönteminde 25 dakikalık kısa süreli çalışma seanslarını 5 dakikalık küçük molalar takip eder. Toplamda 30 dakikalık süreç 1 Pomodoro'ya denk gelir. 4 Pomodoroyu tamamlandığında ise 15-30 dakikalık daha uzun bir mola yapılır. Bu basit yöntem; 15 dakikalık kısa periyotlar sayesinde zihnin tam konsantrasyonunu sağlayarak dinlenerek ders çalışmayı, yaklaşan bitiş zamanı ile çalışma verimini arttırmayı amaçlar" açıklamasında bulundu.