Ders çalışmayı sevmezdi, Türkiye 93'üncüsü oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi Programı mezunu Buse Deniz, bu yıl yaklaşık 389 bin kişinin dört yıllık bölümde okuma hakkı elde etmek amacıyla girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nda Türkiye 93'üncüsü oldu. Lise döneminde ve üniversitenin ilk zamanlarında ders çalışmayı sevmediğini; ancak akademisyenlerinin yönlendirmesiyle değişerek derslerine ağırlık verdiğini, kendisine bambaşka bir kariyer hedefi seçtiğini söyleyen Deniz, “Sınavda başarılı olacağımı biliyordum; ama Türkiye derecesi elde etmem benim için ayrı bir mutluluk oldu. Heyecanlandım, uzun süre ekrana bakakaldım, hayatımın en sevinçli anlarından birini yaşadım” dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Buse Deniz, hemşire olan anne ve babasının da yönlendirmesiyle 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programını kazandı. Üniversite sınavında başarılı olup istediği bölümde okuma fırsatı yakalayan Deniz, kısa sürede kendini geliştirmeye başladı. Lise dönemi ve üniversitenin ilk zamanlarının aksine son yılında derslerine de ağırlık vermeye başlayan Deniz, lisans programına geçerek eğitimini dört yıla çıkarmayı kendisine hedef olarak belirledi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde okumayı isteyen İzmirli Buse Deniz, bu yıl girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nda Türkiye derecesi elde ederek bu hedefine ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz cuma günü tercihini yaparak başvuru sürecini tamamlayan Deniz, azimle tüm zorlukların üstesinden gelineceğini kanıtladı.

"Açıkçası ders çalışmayı çok sevmezdim"

Hayal ettiği bölümde okuyacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Deniz, “Üniversitemde aldığım eğitim ve tanıdığım akademisyenlerim, benim hayatımı değiştirdi. Ben, sosyal bir kişiyim. Gezmeyi, dolaşmayı, kitap okumayı, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok severim. Liseden bu yana derslerimle ilgilenirdim; ama açıkçası ders çalışmayı çok sevmezdim. Ancak bir o kadar da disiplinli ve başarılı olmayı isteyen biriydim. Kapasitemi tam kullanmıyordum. Bu konuda biraz konsantrasyon kaybı yaşardım. Akademisyenlerimiz sayesinde üniversitede değiştim. Akademisyenlerimiz beni çok motive etti, benim DGS'de başarılı olabileceğimi, dört yıllık lisans eğitimiyle kendimi daha da geliştireceğimi belirttiler. Ailem de bu süreçte bana çok yardımcı oldu” dedi.

Deniz, söyle devam etti:

"DGS'de başarılı olacağıma, hedeflediğim bölümü kazanacağıma inanıyordum. Öyle de oldu; ancak Türkiye 93'üncüsü olmak beni de biraz şaşırttı. Sonuçları ilk gördüğümde çok mutlu oldum, uzun süre ekrana bakakaldım. Benim için çok önemli, hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. Şimdi önümde başka bir yol var. İstediğim bölümde okuyacağım ve inanıyorum ki bu durum, hayatımın geri kalanında bana birçok kapı açacak. Heyecanlıyım ve kendime sonuna kadar güveniyorum. Bana inanan, başarımda büyük katkısı olan üniversiteme ve aileme çok teşekkür ediyorum."