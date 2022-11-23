“Dersimiz Futbol” imza günü etkinliğiyle okuyucuyla buluşuyor

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Aliağa Kent Kitaplığı'nın 19. yayını “Dersimiz Futbol” cuma günü düzenlenecek olan imza günü etkinliğiyle okuyucusuyla buluşuyor. Aliağa Gençlik Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak etkinlik futbola gönül vermiş tüm sporseverlere açık olacak. Aliağa Belediyesi Futbol Okulları Sorumlusu Alper Peker'in kitapları imzalamasıyla birlikte eserin ilk dağıtımı da yapılacak.

“Dersimiz Futbol” adlı kitapta, futbolun dünyada ve Türkiye'de gelişimi, Aliağa'da futbolun tarihi, Aliağa'daki spor kulüpleri, futbol spor okulları, futbol oyun kuralları, antrenman ve beslenme rehberi, sağlık gibi konular yanında Aliağa'da yaşamını yitirmiş antrenör ve sporculara ilişkin bilgiler yer alıyor. Aliağa'da spor tarihi ve kültürüyle ilgili yayınlanan ilk yayın olma özelliğine sahip kitapta, Aliağa Futbol tarihine ilişkin görseller ile Aliağa'nın Cumhuriyet dönemindeki spor faaliyetlerini gözler önüne seren bilgiler yer alıyor. Okurlar, eseri 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında bulunan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden de ücretsiz olarak temin edebilecek.

Altyapı öğrencileri ve ailelerine yönelik olarak hazırlandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa Kültür Vizyonu projeleri çerçevesinde 2014 yılında başlattığı Aliağa Kent Belleği ve Arşivi çalışmaları 9 yılda 19 eser kazandırdı. Tarihten arkeolojiye, doğa ve çevre yayınlarından coğrafi yayınlara kadar Aliağa'nın kültürel mirası ve kent belleği ile ilgili yayınlarıyla büyük ilgi gören Aliağa Belediyesi Aliağa Kent Kitaplığı yayınevi son olarak spora gönül veren spor altyapı öğrencileri ve ailelerine yönelik “Dersimiz Futbol; Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları” kitabını yayınladı. Kitap ilk olarak 5 bin adet basıldı. Yeni yayınların da hazırlıklarını sürdüren Yayınevi, Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde 2023 yılında birçok yeni yayını da okuyucuyla buluşturacak.