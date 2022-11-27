'Dersimiz Futbol' kitabı Aliağa spor camiasını buluşturdu

Aliağa Belediyesi yayınevi olan Aliağa Kent Kitaplığı'nın 19. kitabı olan 'Dersimiz Futbol' için Aliağa Gençlik Merkezinde imza ve dağıtım töreni düzenlendi.

'Dersimiz Futbol' kitabı için düzenlenen imza ve dağıtım törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı ve sporcular, Aliağa Masterlar Kulübü Başkanı Uğur Eren ve Aliağaspor'a geçmişte hizmet etmiş eski sporcular, teknik adamlar ve tribün liderleri katıldı. Törende, Aliağa Belediyesi Spor Okullarında eğitim gören yaklaşık bin 500 minik sporcuya 'Dersimiz Futbol' kitabı dağıtıldı.

Aliağa Belediyesi Futbol Spor Okulları Sorumlusu Alper Peker, ilk kitabı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar için imzaladı. Başkan Acar, yaptığı konuşmada, "Bu kitap çocuklarımıza futbol disiplininin temel prensiplerini anlatması yanında veliler için de sporcu beslenmesi başta olmak üzere çocuklarımızın bilinçli yetiştirilmesine dönük bilgileri kapsıyor. Alper hocamızın yazdığı bu kitap Türk futbol eğitiminde bir ilk niteliğini taşıyor. Bu eser, Türk futboluna, altyapının önemini de ortaya koyarak bir değer katacaktır" şeklinde konuştu.

"Altyapımızla ve hocalarımızla gurur duyuyoruz"

Altyapının önemine de değinen Başkan Acar, "Türkiye'de futbol neden daha iyi yerlerde değil? Neden Avrupa kupalarında, Dünya Kupalarında söz sahibi değiliz? Neden çok iyi yıldız oyuncuları dünya futboluna yeterince veremiyoruz? Almanya'da 4-5 milyon Türk var. Bu Türkler içinde yüzlerce iyi sporcu yetişiyor. Süper Ligdeki futbolcuların çoğu gurbetçi çocuklarımız. Almanya'da bu kadar başarı var da neden Türkiye'de bu böyle değil? Bunun cevabı eğitim ve altyapıdan kaynaklanıyor. Avrupa'da bir sporcunun 6-7 yaşında öğrendiği futbol prensiplerini Türkiye'de A takıma çıkınca 20 yaşında öğretmeye çalışıyoruz. Bunlar çok küçük yaşlarda yapılmalı. Biz Aliağa'da bu spor yapılanmasını uygulamaya çalışıyoruz. Bu uygulamayı yapanlardan biri de uzun yıllardır Aliağamıza hizmet eden Alper hocamız" diye konuştu.

Aliağa'nın Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştireceğini kaydeden Acar, “Uzun yıllardır futbol okullarımızda başarıyla hizmet veren, Türk futboluna bir çok yıldız oyuncu yetiştiren Alper Peker hocamız şimdi de yeni yıldızların yetişmesine katkı sağlayacak çok güzel bir kitap hazırladı. Dersimiz futbol adlı bu kitap hem sporcularımıza hem de aileler için bir rehber niteliği taşıyor" dedi.

Aliağa Belediyesi Aliağa Kent Kitaplığının 19. yayını olarak basılan 'Dersimiz Futbol: Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları' adlı kitabın yazarı Alper Peker ise "35 yıldır Aliağa'ya spor altyapısında hizmet veriyorum. Çocuklar, gençler benim her şeyim. Onlara bir şeyler katabiliyorsak ne butlu bize. Kitabımız, Başkanımız Serkan Acar ile 4 yıl önce yaptığımız bir spor sohbetinde ortaya çıkan bir proje. Bu kitabı ben, çocuklarımız, gençlerimiz ve değerli aileleri için hazırladım. Şimdi de Aliağa Kent Kitaplığı bünyesinde Aliağamızın futbol tarihi ile ilgili önemli bir kitabın hazırlığına başladık. 1930'lardan, 40'lardan başlayarak cumhuriyet tarihi boyunca Aliağa ve çevresindeki futbolun öyküsünü belgeleri ve görselleriyle bir araya getirerek önemli bir spor kültürü eserini de Aliağa'ya kazandıracağız. Bu kitaplar, bu başarılı projeler başkanımız Serkan Acar'ın inanılmaz desteği ile gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aliağa Gençlik Merkezinde bir araya gelen Aliağa Belediyesi Spor Okulları öğrencileri ile ilçedeki diğer spor okullarında eğitim gören öğrencilere ve ailelere kitap dağıtıldı.