‘Dersimiz: Girişimcilik' projesinin ilk dönemi tamamlandı

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR'ın İzmir'de lise öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek için başlattığı ve inovatif düşünme ve girişimcilik projesi "Dersimiz: Girişimcilik"in ilk dönem finali yapıldı.

Aliağa'da dev yatırımlara imza atan ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken SOCAR Türkiye'nin İzmir'de lise öğrencilerine yönelik başlattığı girişimcilik projesinin ilk dönem finali gerçekleştirildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "Dersimiz: Girişimcilik" projesine; İzmir'den iki, Aliağa'dan ise tüm liselerden öğrenciler katıldı. Gençlerin inovatif düşünme becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte mesleki ve teknik ortaöğretimin niteliğinin de artırılması hedeflenen ve Türkiye'de ilk defa düzenlenen proje, iki yıllık bir süreyi kapsayacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katıldığı etkinlikte, SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ile Petkim ve STAR Rafineri temsilcilerinin de aralarında bulunduğu jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi. Aliağa Heyder Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Vales takımı birinci olurken Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nden Atlantis takımı ikinci, Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi'nden Foton takımı ise üçüncülüğü kazandı.

"Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacaklarına inanıyorum"

İnovatif düşünme ve girişimcilik projesi ile öğrencileri 21'inci yüzyılın dinamiklerine hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, "SOCAR Türkiye olarak Türkiye ve Azerbaycan'ı hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlendirecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz bu eğitim projesiyle, girişimcilik kavramını liselerimizde yaygınlaştırmayı ve öğrencilerimizin gelecekte gerekli olacak iş becerilerine şimdiden hakim olmalarını hedefliyoruz. Tüm yatırımlarımızın bulunduğu İzmir'de başlattığımız bu program bugün ilk meyvelerini verdi. Öğrencilerimiz katıldıkları atölye çalışmaları ve eğitimler sonucunda son derece yenilikçi projeler geliştirdiler ve yaşadıkları yerlere ilişkin sorunlar için çözüm ürettiler. 2 yıl sürecek bu projeyle öğrencilerimizin Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacaklarına ve öncü projeleriyle fark oluşturacaklarına inanıyorum. Bu projede yer alan ve fikirleriyle destek veren tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

"Çok profesyonel bir şekilde planlandı"

İnovatif düşünme ve girişimcilik projesi ile öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, "3 Aralık 2018'de başladığımız ve İzmir EBA ekibimizin koordinasyonunda sürdürdüğümüz bu proje, çok profesyonel bir şekilde planlanmış, takvimlendirilmiş ve yürütülmüştür. Öğrencilerimiz önce inovatif düşünme ve girişimcilik atölyelerine dahil edildiler. Bu atölyelerde, girişimciliğin temel unsurlarından başlayarak, sorunlara çözüm önerileri geliştirip sunmalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede eğitim almaları sağlandı. Bu atölye çalışmaları ile öğrencilere girişimcilik süreçleri hakkında bilgi kazandırılmasının yanı sıra, gelecekte de kullanabilecekleri bilgileri aktarıldı, 21. yüzyıl becerilerini kazandırması yönünde çalışıldı. Öğrencilerin, atölye çalışmasında edindikleri bilgiler ve kendilerine verilen başlıklar doğrultusunda iş fikirleri geliştirmeleri sağlandı. Bu fikirlerini, kendi okullarında düzenlenen iş Fikri Yarışmasında ilk defa bir jüri önünde sundular. Bu ilk yarışma; tahmin ediyorum ki onların hayatlarında önemli dönüm noktalarından biri olarak yer edinecektir" şeklinde konuştu.