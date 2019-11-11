Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek

"Okyanus", "Canavar", "Ah Zaman" gibi hit şarkıların sahibi, sahnelerin sevilen ismi İzmirli genç sanatçı Derya Uluğ, İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Bornova'daki konser salonu Ooze Venue'de 30 Kasım Cumartesi gecesi sahneye çıkacak olan Derya Uluğ, iki yıl aradan sonra İzmir'de sevenleriyle bir araya gelecek. Konser için sürprizler hazırlayan ünlü sanatçı ve ekibi, seyircileri keyifli ve uzun süre unutulmayacak bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Derya Uluğ konserinin biletlerininde, Biletix ve Ooze Venue gişesinden satışa sunulduğu açıklandı.