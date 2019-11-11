İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek

"Okyanus", "Canavar", "Ah Zaman" gibi hit şarkıların sahibi, sahnelerin sevilen ismi İzmirli genç sanatçı Derya Uluğ, İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

"Okyanus", "Canavar", "Ah Zaman" gibi hit şarkıların sahibi, sahnelerin sevilen ismi İzmirli genç sanatçı Derya Uluğ, İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.


Bornova'daki konser salonu Ooze Venue'de 30 Kasım Cumartesi gecesi sahneye çıkacak olan Derya Uluğ, iki yıl aradan sonra İzmir'de sevenleriyle bir araya gelecek. Konser için sürprizler hazırlayan ünlü sanatçı ve ekibi, seyircileri keyifli ve uzun süre unutulmayacak bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Derya Uluğ konserinin biletlerininde, Biletix ve Ooze Venue gişesinden satışa sunulduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.