Destek paketlerinin dağıtımı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hijyen ve gıda paketlerini deprem mağdurlarına teslim ediyor.

Depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı dayanışma kampanyalarına halkın desteği sürüyor. Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 300 personel tarafından dağıtılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Halkın Bakkalı üzerinden yapılan yardımları depremzedelere ulaştırmak için aralıksız görev yaptıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, "Şu an 7 çadır alanında hizmet veriyoruz. Akşamdan çadır alanlarında kalan depremzedelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip hemen ertesi gün destek paketlerinin dağıtımını sağlıyoruz. Halkın Bakkalı üzerinden yapılan beyaz eşya desteklerini de ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Bağış miktarı 20 milyonu geçti

Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 9 bin 368 adet uyku tulumu, 118 bin 766 gıda paketi, 138 bin 241 adet hijyen paketi ve 184 bin 678 adet sıcak yemek paketi bağışı alınarak dağıtımı sağlandı. Hijyen ve gıda paketlerinin dağıtımına devam ediliyor. Dayanışma kampanyasına oluşan ihtiyaçlar üzerine buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, elektrikli süpürge ve yatak eklendi. Şu ana kadar yardımseverler tarafından satın alınan 23 adet buzdolabı, 13 adet çamaşır makinesi, 67 adet set üstü ocak, 5 adet süpürge, 100 adet tek kişilik yatak ile 42 adet çift kişilik yatak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 20 milyonu geçti.

Kampanya devam ediyor

Dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler www.halkinbakkali.com adresinden hijyen paketi, gıda paketi, uyku tulumu, sıcak yemek, yatak, baza, buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak ve elektrikli süpürge siparişi verebiliyor. Alınan siparişler en hızlı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.