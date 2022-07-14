DEÜ, 15 Temmuz şehitlerini anacak

Programlara ilişkin bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Milli egemenliğimizi ve hükümetimizi hedef alan hain 15 Temmuz kalkışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Buna rağmen ihanet şebekeleri, varlıklarını hala sürdürüyorlar. Bilim dünyasının temsilcisi olarak biz de, bu gerçeği vurgulamaya ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir dizi etkinlikler düzenleyeceğini bildirdi. İlk resmi program, 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10:00'da İzmir Valiliği tarafından Kadifekale Hava Şehitliğinde düzenlenecek. DEÜ üst yönetiminin de katılacağı törenin ardından, üniversitenin ilk programı da aynı gün saat 13:24'te gerçekleştirilecek. Cuma namazının ardından; DEÜ İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camii'nde şehitler anısına okutulacak. Mevlid-i şerif ve sonrasında lokma dağıtımı ile başlayacak etkinlikler, aynı gün saat 17:00'de Konak Meydanı'ndaki ikram ile devam edecek. DEÜ mensuplarının hazır bulunacağı stantta, üniversitede yapılan çeşitli mamuller, vatandaşlara ikram edilecek. Akşam saat 20:30'da ise Denizcilik Fakültesi tarafından Dokuz Eylül 1982 Eğitim Teknesi ile İzmir Körfezi Şehitlere Saygı Seyir Gezisi düzenlenecek.

15 Temmuz etkinliklerinin ikinci günü, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 14:00'te Alsancak'taki rektörlük binasında gerçekleştirilecek. DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, Buca Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü mensuplarının resim sergisi ile başlayacak program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek. Bunun hemen ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dua okunacak. Daha sonra saat 14:30'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu'ndaki ana programa geçilecek. Açılış konuşmalarının ardından da, öykü, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni ve video gösterimi yapılacak. ‘Vatan Aşkına Yaşananlar' adlı panelde ise kalkışma gecesi yaşananlar ve milletimizin direnişi anlatılacak. Etkinliğin son programı ise 19 Temmuz 2022 Salı günü saat 13:30'da üniversitenin Buca Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatrosu'nda başlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı duvarın açılışının yapılacağı etkinlik, saat 15:07'de ve DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği “15/07 Şafak Vakti” filmi ile son bulacak.

"Vatandaşlarımızı uyarmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek önem taşıyor"

DEÜ Rektörlüğü olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerini geniş katılımlı olacak şekilde planladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite mensupları ile vatandaşların katılımı ile düzenlenecek programlarda 15 Temmuz ruhuna dikkat çekeceklerini söyledi.

Toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasında bilim dünyasına önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Rektör Hotar, “Milli egemenliğimizi ve hükümetimizi hedef alan hain FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz kalkışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Buna rağmen ihanet şebekeleri, varlıklarını hala sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek önem taşıyor” diye konuştu.

Planlanan etkinliklerde milli iradeye ve egemenlik haklarına vurgu yapılacağını kaydeden Rektör Hotar, “Üniversite olarak, 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı tehlikeli gerçeklerin farkındayız. Bu sebeple toplumda farkındalık oluşturacak sosyal ve akademik faaliyetlere özen gösteriyoruz. Çünkü milletimizi ve devletimizi seviyoruz. Sonuçta geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize yönelik her türlü tehdidin karşısında duracağız. Bu yıl ki etkinlikleri de bu yaklaşımımıza uygun planladık. Mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz programlarda aziz milletimize şükranlarımızı sunacak ve şehitlerimizi rahmetle yâd edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.