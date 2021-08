DEÜ, aday öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 9-10 Ağustos'ta Kültürpark'ta düzenlenen İzmir Üniversite Tercih Fuarında aday öğrencilerle bir araya geldi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da fuarı ziyaret ederek, aday öğrencilerle kariyer ve gelecek planlarını konuştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri devam ediyor. 20 Ağustos'a kadar sürecek YKS tercihleri ile ilgili aday öğrenciler, okumak istedikleri bölümler ve sunulan imkanlarla ilgili 9-10 Ağustos'ta İzmir Kültürpark'ta düzenlenen İzmir Üniversite Tercih Fuarı'nda bir araya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de, çeşitli bölümlerden öğretim elemanlarıyla fuarda yer alarak, üniversitenin sunduğu imkanları ve üniversitenin kariyer gelişimlerine yönelik çalışmalarını öğrencilerle paylaştı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, DEÜ'nün standını ziyaret edip aday öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşerek gelecekleri üzerine sohbet etti.

Cumhurbaşkanına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci ek yerleştirme yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıklamasını değerlendirerek sözlerine başlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aday öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Birçok aday öğrencimiz YÖK'ten gelecek bu müjdeli haberi bekliyordu. Öğrencilerimiz, aileleri ve ülkemiz için alınan karar hayırlı olsun” dedi.

20 Ağustos'a kadar sürecek tercihler öncesinde aday öğrencilerle buluşmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rektör Hotar, “İzmir'imizde düzenlenen tercih fuarında ülkemizin diğer güzide üniversiteleri ile bir araya geldik. Dokuz Eylül Üniversitemiz Türkiye'nin ve İzmir'in en büyük devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Son iki yılda diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerimizi de açtık. Her kişiye, her ihtiyaca cevap veren bir şehir üniversitesi niteliğindeyiz. Hedeflerimiz arasında dünyada ilk 500 üniversite arasına girmek var, YÖK'ün bize gösterdiği hedeflere doğru yol almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin üniversite sınavlarında üst sıralarda yer almış öğrencilerden olmasına önem veriyoruz. Üniversite üst yönetimi ve hocalarımızla başarı odaklı çalışıyor, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin iş insanlarını, özel sektör ya da kamuda çalışacak bireyleri yetiştiren bir kurum olarak fiziki ve bilimsel çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bütün hedefimiz, aklını ve bilimi kullanan, milli ve manevi değerlerine önem veren, ülkesini, milletini, devletini seven evlatlarımızı yetkin kişiler olarak geleceğe hazırlamak. Bu gibi fuarlar, biz ve diğer üniversiteler arasındaki farkı ortaya koyabilmek adına da büyük önem taşıyor. İzmir Tercih Fuarında da üniversitemizle ilgilenen aday öğrencilerimize ve ailelerine, hocalarımız aracılığıyla gerekli bilgilendirmeleri yaptık” diye konuştu.