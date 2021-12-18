DEÜ, Araştırma Üniversitesi başarısını mensuplarıyla paylaştı

Üniversite Rektörlüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çok çalışmanın karşılığını Araştırma Üniversitesi olarak aldıklarını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) geçtiğimiz günlerde Araştırma Üniversitesi Beratı almaya hak kazanmıştı. DEÜ bu başarısıyla, 207 üniversite bulunan Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk 20'ye girdi. Kurulduğu günden bu güne nitelikli bilgi üretmeye devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında elde ettiği başarıyı mensuplarıyla paylaştı. YÖK tarafından, 'Araştırma Kapasitesi', 'Araştırma Kalitesi' ve 'Etkileşim ve İş Birliği' başlıkları altındaki 32 gösterge kapsamında yapılan değerlendirmede gösterdiği yüksek performansla başarılı bir sınav vererek üniversitelerin 'şampiyonlar ligi'ne giren DEÜ, yaşadığı haklı gururu Rektörlük binasında düzenlenen etkinlikle kutladı. Araştırma odaklı üniversite hedefi doğrultusunda bünyesinde yer alan DEPARK, DETTO gibi kurumlarıyla yerli ve milli çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi, sunduğu geniş araştırma olanakları, uluslararası ve ulusal projelerdeki başarısıyla Araştırma Üniversitesi unvanı aldı.

"Hep beraber başardık"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar etkinlikte yaptığı konuşmada, YÖK'ün 'uluslararasılaşma stratejisi' kapsamında pilot üniversite seçilen, 50 farklı araştırma ve uygulama merkeziyle araştırma odaklı çalışmalar yürüten ve 147 birim laboratuvarıyla sanayi ile kamu kurumlarına hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Araştırma Üniversitesi Beratını geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden alan DEÜ Rektörü Hotar, üniversite olarak çok çalışmanın karşılığını aldıklarını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri çerçevesinde oluşturduğu 2021-2025 stratejik planıyla gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu ifade eden ve kısa bir süre sonra 40'ıncı yıllarını kutlamaya hazırlandıklarını belirten Rektör Hotar, "Geride bıraktığımız 40 yıl içerisinde bütün hocalarımız ve mensuplarımızın katkılarıyla bu noktaya geldik. Elde ettiğimiz başarıyı taçlandırmak bizlere nasip oldu. Pandemiye rağmen çok çalıştık, inandık ve hep beraber başardık. Bundan sonra bize düşen bu başarıyı daha da yükseklere taşımak olacak. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize, milletimize, devletimize faydalı birer vatandaş olmak ve bireyler yetiştirmek bizim her zaman önceliğimizi teşkil ediyor. Bu noktada araştırma üniversitesi olmamız motivasyonumuzu daha da artıracak. Üniversitemizi daha ileriye taşıyacak, bu unvana layık olacağız. Araştırma üniversitesi olarak seçilmemizde emek veren tüm mensuplarımıza ve bize bu unvanı layık gören Yükseköğretim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Alınan karar üniversitemize, İzmir'imize, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Önceliğimiz inovasyon

Rektör Hotar, konuşmasında Araştırma Üniversitesi olmanın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne beraberinde büyük bir sorumluluk da getirdiğini belirtti. Üniversite olarak, başta 11'inci Kalkınma Planı olmak üzere ulusal, bölgesel ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri ile uyumlu araştırma alanları belirlediklerini belirten Rektör Hotar, "Bundan sonraki süreçte araştırma kabiliyetimizi daha da geliştirmeye öncelik verecek; inovasyon odaklı çalışmalarımızı artıracağız. Akademik beceriye sahip, nitelikli ve etkin araştırma yapabilen insan gücümüzle katma değer yaratmaya özen gösterecek, kalkınma ve refah odaklı bilimsel faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Uluslararasılaşmayı çalışmalarımızın merkezine alarak, daha çok nitelikli bilgi üreterek dünyanın ilk 500 üniversitesinden biri olma hedefimize yönelik var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Üniversite Rektörlüğü fuaye alanında gerçekleştirilen program, DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Konservatuvarı öğrencilerinin gösterisi, pasta kesimi ve aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Programda ayrıca DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu adına Rektör Hotar'a plaket hediye edildi.