DEÜ Bahar Şenlikleri, büyük coşkuya sahne oldu

Tınaztepe Yerleşkesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen konserler, söyleşiler, ödüllü turnuvalar ve atölye çalışmaları DEÜ'lü öğrencilere keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) üç gün boyunca Bahar Şenlikleri rüzgârı esti. Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu'nun muhteşem konseriyle başlayan şenliklerde Hande Yener, Hakan Meriçliler, Melek Mosso ve Hakan Bilgin gibi ünlü isimler Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Binlerce öğrencinin doyasıya eğlendiği ve yılın yorgunluğunu attığı şenliklerde coşku ve eğlence doruğa çıktı. DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve ilgili birimler desteğiyle düzenlenen Bahar Şenliklerine binlerce DEÜ mensubu katıldı.

Öğrencilerin merakla beklediği DEÜ Bahar Şenliklerini birçok etkinlikle tamamladıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Küresel pandemi nedeniyle birçok etkinliğimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bahar Şenliklerini de pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Sonunda hasretimiz bitti, böyle etkinlikleri ne kadar özlediğimizi iki gün boyunca konser alanını dolduran coşkulu kalabalıklar bizlere gösterdi” dedi. Bahar şenliğinde DEÜ mensuplarının gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğunu söyleyen Rektör Hotar, “Biz her zaman öğrencilerimizi çalışmalarımızın merkezine alan bir üniversiteyiz. Mensuplarımızı bir araya getiren bu tür etkinliklerin, üniversitemize duyulan aidiyeti artırdığına inanıyoruz. 40. yılını kutlayan Araştırma Üniversitemizi öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle, idari personelimiz ve mezunlarımızla çok daha iyi yerlere taşıyacağımızı biliyoruz. Etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyor; yaklaşan final sınavları öncesinde bahar şenliklerimizde stres atan öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Konser ve söyleşilere büyük ilgi

27 Mayıs, cuma günü Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu'nun DEÜ Denizcilik Fakültesi'nde verdiği konserle starı verilen bahar şenliklerine 28 Mayıs, cumartesi günü Hande Yener ve Hakan Meriçliler konuk oldu. Sahne performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatan Hande Yener, en sevilen şarkılarını DEÜ mensupları için seslendirdi. Ünlü şarkıcı DEÜ'lü gençlerle buluşmasını, “Sonunda bir araya gelebildik” sözleriyle ifade ederken, en kısa sürede tekrar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gelmek istediğini söyledi. Günün diğer konuğu ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hakan Meriçliler ise DEÜ Mezunlarla Buluşma Şenlik Özel programında öğrencilere, “Ben okul hayatım boyunca gerçekten çok eğleniyordum ama çok da çalışıyordum. Başarı, tekrar etmekten ve çalışmaktan geçer” tavsiyesinde bulundu.

Şenliklerin son gününde ise Ana Sahne'de ünlü şarkıcı Melek Mosso yer aldı. Mosso şarkılarını DEÜ'lü gençler için söylerken günün bir diğer konuğu ise DEÜ Mezunu ünlü tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin oldu. Bilgin, Mezunlarla Buluşma Şenlik Özel programında DEÜ'lü öğrencilerle tecrübelerini paylaştı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okumanın kendisine çok şey kattığını anlattı. Şenliklere katılan sanatçılara plaketlerini ise DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan verdi.

Şenliklerde sahne öğrencilerin

Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Şenliklerinde öğrenci grupları da sahne aldı. Femrez, Midas, Geyik ve Köfte Ana Sahne'de söyledikleri şarkılarla DEÜ'lü gençleri coştururken muhteşem performansları izleyenlerden tam not aldı; DJ performanslarına da gençlerin ilgisi büyük oldu.

Atölye çalışmaları ve ödüllü turnuvalar

DEÜ Bahar Şenlikleri sadece konser ve söyleşilerle sınırlı kalmadı. Streetball, paintball ve mini futbol turnuvalarında öğrenciler hünerlerini sergiledi. Capoeira Topluluğu'nun gösterisi ve eğitimleri de öğrencilerden büyük ilgi gördü. DEÜ Öğrenci Topluluklarının iki gün boyunca gerçekleştirdiği atölye çalışmaları da şenliğe renk kattı.