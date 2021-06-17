DEÜ Covid İzlem Merkezi'nin bulguları açıklandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Covid İzlem Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Başhekim Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, Mart 2020'den bu yana 11 bin 500 arama gerçekleştirdiklerini söyledi. Covid-19 sonrası hastaların genel durumunu takip ettiklerini anlatan Küçükgüçlü, kısıtlamaların ardından poliklinik başvurularında yaşanabilecek yoğunluk için planlamalarını da tamamladıklarını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan Covid İzlem Merkezi, hastanede tanı alan hastaların takibi üzerinden belirlediği rakamları açıkladı. DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Mart 2020'den Haziran 2021'ye kadar 10 bin 156 hastanın COVID-19 tanısı aldığını belirten Başhekim Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, hastaları 1,3 ve 6'ıncı aylarda telefonla arayarak izlemlerini yaptıklarını söyledi. Küçükgüçlü, hasta aramalarına 11 Ocak 2021 tarihinde başladıklarını belirterek, “Haziran ayına kadar yaklaşık 11bin 500 arama yaptık. Genel olarak hastaların şikayetlerinin devam edip etmediği, COVID-19 sonrası ek hastalıklarının ortaya çıkıp çıkmadığını, hastalık sonrası sağlık hizmeti başvurusu olup olmadığını soruyoruz ve iyileşme durumlarını kontrol ediyoruz. Hastalığın tanısının konulmasından sonra bir ay geçmiş olmasına rağmen hastaların yaklaşık yüzde 40'ında şikayetlerin devam ettiğini gördük. En sık devam eden şikayetler çabuk yorulma, kas-eklem ağrıları ve halsizlik. Üçüncü ayda hala devam eden ortalama şikâyet sayısı 2 olarak belirlendi. Yine üçüncü ay itibariyle hastaların yüzde 4'ünde koku kaybı, yüzde 2.5'unda tat kaybı hala devam ediyor. Üçüncü ay itibariyle hastalarımızın yüzde 75'i tamamen iyileştiğini, yüzde24'ü kısmen iyileştiğini, yüzde1'i ise iyileşmediğini belirtiyor. Hastaların yüzde 4.5'i COVID-19 sonrası yeni hastalıklarının ortaya çıktığını belirtiyor. Hastaların yüzde 32'si üç ay içinde bir sağlık kurumuna başvurmuşlar. Bu başvuruların yüzde 35'i yine COVID-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle olmuş. En çok başvurulan kliniklerin başında Acil Servis, Göğüs hastalıkları, Dahiliye, Aile Hekimliği ve Kardiyoloji Klinikleri bulunuyor” diye konuştu.

"Azalma bekliyoruz"

DEÜ Hastanesinde yeni tanı konan hasta sayısında nisanın üçüncü haftasındaki zirveden sonra düşüş başladığını, mayısın son haftası itibarıyla günlük yeni saptanan hasta sayısının ise 10'un altına indiğini belirten Küçükgüçlü, “Aşılamanın artmasıyla birlikte hasta sayısında ve ölümlerde azalma bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Haziran 2021 tarihi itibariyle İzmir'de iki doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık 880 bin kişidir. Nüfusa göre aşılama oranı yaklaşık yüzde 20'dir. Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumda bağışıklama oranının yüzde 60-70'lere çıkarılması gerekmektedir. Hastanemize başvuran hastalar arasında yeni saptanmış COVID-19 hasta sayısının haftalık seyri, ülkemizin son üç ay içindeki seyri ile benzerdir. Bunda toplumda virüs yayılımının azalmış olması önemli bir etkendir” dedi.

Hazırlıklar tamam

Kademeli normalleşme ile birlikte, poliklinik başvurularının artmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, kronik hastalıklar olan kanser, diyabet gibi hastalıkların izlemleri, kontrolleri salgının alevlenmesi sırasında ertelendiğini hatırlattı. Küçükgüçlü konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kısıtlamaların kalkmasıyla ertelenen sağlık sorunları nedeniyle başvurular artabilir. Hastanemizde bu konuda gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. İyileşmediğini düşünen kişiler ya da şikayetleri devam eden hastalarımızın ilgili branşlara yönlendirilmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Yeni ortaya çıkan hastalıkların COVID-19 ile bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerekir. Depresyon vb. ruh sağlığı konusunda etkilendiğini düşünenlere yönelik de bir destek planı oluşturuyoruz. Bu nokta da hastanelerde bir yoğunluk oluşması beklenebilir. Ancak belirttiğimiz gibi oluşacak yoğunluğa uygun şekilde planlamalarımızı gerçekleştirdik.”