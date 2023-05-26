DEÜ, deprem bölgesindeki 7. su arıtma ünitesini açtı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 10 ton su kapasiteli 7. su arıtma ünitesini kurdu. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi, depremzede vatandaşların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi, Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Birçok bölgede büyük yıkımlara neden olan depremlerin hemen ardından tüm imkanlarıyla harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi; arama-kurtarma, acil sağlık hizmetleri, insani yardım, barınma ihtiyacı ve hasar tespit çalışmalarına önemli katkılar sunuyor. Üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve öğrencilerinden oluşan ekipler, gönüllülük esasına göre dönüşümlü olarak bölgede sağlık taramaları başta olmak üzere temiz su üniteleri kurulumu, gıda ve sağlık hizmeti destekleri gibi örnek projeler gerçekleştiriyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem bölgesindeki yaraları sarmak amacıyla devletimizin bize verdiği destekle var gücümüzle çalışıyoruz. DEÜ'nün projelendirerek hayata geçirdiği 7. su arıtma ünitesini konteyner kentimizde yaşayan depremzede yurttaşlarımıza hizmetine sunduk, hayırlı olsun. Dokuz Eylül Üniversitesi, sadece bulunduğu bölgede hizmet vermekten ziyade Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşarak projeler üretmeyi, aziz milletinin sorunlarına çözüm bulmayı şiar edinmiş köklü bir gelenekten gelmektedir. Yaşadığımız asrın felaketinin izleri ve aziz milletimizin yaraları, yine devletimizin, kurumlarının ve Türk halkının birlikteliğiyle iyileşecektir. Dokuz Eylül ailesi olarak bütün imkanlarımızı bölgede seferber etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında, bölgedeki sağlık hizmetlerinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi, depremzede vatandaşların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla iş birliği protokolü de imzalandı.

7. su arıtma ünitesi açıldı

DEÜ'nün öz kaynaklarıyla, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Sultanbeyli Belediyesi ve Tuzla Belediyesinin kurduğu iki farklı konteyner kentte su arıtma ünitesi açtığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Hotar, “DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından ileri arıtım teknikleriyle su arıtımı yapan, her biri günlük 10 ton ve saatte yaklaşık 420 litre su üretebilme kapasitesine sahip su arıtma ünitelerimiz hizmete girmiş bulunuyor. Bugün Kırıkhan'da deprem bölgesindeki 7. su arıtma ünitesini hizmete aldık. Hatay'ın yanı sıra Malatya ve Adıyaman'da da üniversitemiz öz kaynaklarıyla projeler yapıyoruz. Özellikle yaz aylarında oluşabilecek su kaynaklı hastalıkların önlenmesinde etkili olacak içme suyu arıtma tesisleri, deprem bölgesine katkı sağlayacak” diye konuştu.

İş birliği protokolü imzalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşların üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi, Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün taraf olduğu bir iş birliği protokolü imzalandı. DEÜ'nün sağlık alanındaki tecrübesiyle depremzedelerin yaşam kalitesinin artırılması, kas iskelet sistemine ait problemlerin azaltılması ile bölgedeki sağlık ihtiyaçlarının tanımlanması noktasında önemli katkılar sunacağını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem sonrası karşılaşılan fiziksel travma ve engellilik durumlarına müdahale için fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültemizin öğretim üyeleri ve stajyer fizyoterapi öğrencilerimiz elbirliği ve gönüllülük esasıyla bölgede hizmet veriyorlar. Bu hizmet ve uygulamalarla, depremden etkilenen bireylerin fiziksel ağrılarının azalması ve giderilmesi, fonksiyonel düzeylerinin geliştirilmesi ile en kısa zamanda aktif hayatlarına ağrısız dönmeleri, yaşam kalitesinin bir nebze de olsa arttırılması öngörülmektedir. Dokuz Eylül olarak vatandaşlarımızın hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için paydaş kurumlarla birlikte örnek faaliyetler yürüteceğiz” sözlerine yer verdi.

Bilgi envanteri oluşturuldu

Konteyner kentlerdeki saha taramaları ile önemli sağlık verilerine ulaşıldığını kaydeden DEÜ Rektörü Hotar, şöyle konuştu: “Üniversitemiz fizik, tedavi ve rehabilitasyon fakültesinden konularında uzman başarılı fizyoterapi hocaları ve stajyer fizyoterapistlerden oluşan ekiplerimiz, depremzedelerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek mevcut sağlık sorunları hakkında rapor hazırlıyor. Bölgeye giden sağlık ekiplerimiz de bu bilgiler ışığında vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Üniversitemiz de fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri, egzersiz programlarının uygulanması, gerekli malzeme, cihaz ve ekipman temini noktasında paydaşları ve depremzedeler arasında koordinasyon sağlıyor. Tedavi ünitemizin hem konteyner kentte hem de bölgede önemli bir sağlık hizmeti açığını kapatacağına inanıyoruz."