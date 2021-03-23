DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi güz dönemine hazır

2021 Güz Dönemi'nde öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) başvuru yaptıklarını belirten Dekan V. Prof. Dr. Candan Efeoğlu, öğrencilerini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Dekan V. Prof. Dr. Candan Efeoğlu, 2021 Güz Dönemi'nde öğrenci alabilmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) başvuru yaptıklarını açıkladı. Eğitim programlarını her senaryoya göre hazırladıklarını belirten Efeoğlu, büyük bir heyecanla öğrencilerini beklediklerini söyledi. Fakültenin bilimsel araştırmalar, eğitim ve sağlık hizmeti olmak üzere 3 ana görevi olduğunu belirten Prof. Dr. Candan Efeoğlu, “Ağız Diş Çene Cerrahisi, Ortodonti, Çocuk Diş Hekimliği, Restoratif, Endodonti, Protetik, Radyoloji ve Periodontoloji olmak üzere 8 anabilim dalımız var. Bu alanlarda bilimsel çalışmalar yürütecek ve eğitim vereceğiz. Aynı zamanda sağlık hizmetini de sunacağız. Şu an geçici Ağız Diş Sağlığı Polikliniğimizde 4 koltuk kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın verdiği destek ile önümüzdeki birkaç ay içerisinde kalıcı binasını tamamlayacağımız 13 koltuk kapasiteli Ağız Diş Sağlığı Araştırma Merkezimizi açacağız” diye konuştu.

Ege Bölgesinde tek

Ağız ve diş sağlığı hizmetinde Ege Bölgesi'nin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini söyleyen Efeoğlu, “Türkiye'deki her diş hekimliği fakültesinin sunduğu hizmetleri biz de vereceğiz. Ancak bu yeterli değil. Bilim üreten bir kurum olmanın gereğini farklı uygulamalarımız ile yerine getireceğiz. Örneğin; Ege Bölgesinde zihinsel engelli hastalara yönelik diş tedavisi hizmetiyle ilgili bir ihtiyaç var. Bu hizmet ameliyathane ortamında genel anestezi altında veriliyor. Ege Bölgesinde bu tür hastalara dönemsel olarak hizmet veren merkezler var. Ancak biz bu hizmeti sürekli olarak veren tek merkez olacağız. DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve genel anestezi ünitesi ile protokol görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Laboratuvarda beceri geliştirecekler

Öğrencilerin hasta ile karşılaşmadan önce 'preklinik' adı verilen eğitim döneminden geçeceğini belirten Efeoğlu, “Fantom ve mum laboratuvarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz gerçeğe yakın mankenler üzerinde ağız diş sağlığı hizmetlerini, bunların prensiplerini, uygulama prosedürlerini öğrenecekler. Hasta ile karşılaşmadan önce diş hekimliğinde çok önemli olan el becerisini bu laboratuvarda geliştirecekler. Tıp Fakültesinden hocalarımızın derslerinde ve meslek derslerimizde de hekimlik nosyonunu vereceğiz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde bir de doktora programı açacağız. Orpheus sürecine dahil olmayı hedefliyoruz. Dental Materyal ve Oral Biyoloji Anabilim Dalını kurarak doktora eğitimi vereceğiz. TÜBİTAK'ın belirlediği öncelikli alanlar arasında yer alan tıbbi genetik, biyoteknoloji, doku mühendisliği ve biyomateryal alanlarında çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sürdürdükleri bilimsel çalışmalar hakkında da bilgi veren Efeoğlu, “Öğretim üyelerimizin devam eden projeleri ve patent başvuruları var. DEUZEM'de 15 günlük periyodlarda yaptığımız online meslek içi eğitimlerimiz devam ediyor. Fakültemiz bünyesinde çıkarmayı hedeflediğimiz online bilimsel dergimizin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bahar aylarında hibrit bir sempozyum yaparak pratisyen hekimleri ve diğer üniversitelerden hocalarımızı bir araya getirmeyi planlıyoruz” dedi.