DEÜ Down Sendromuna dikkat çekti

Dr. Nükhet Hotar, Buca Eğitim Fakültesinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen ‘Engelleri Mutfakta Aşıyoruz' etkinliğinde, özel öğrencilerle bir araya geldi. Engelleri ortadan kaldırmak için imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Hotar, “Önemli olan insanların kalpleri engelli olmasın, mühürlü olmasın. Onun dışında her türlü engeli her türlü zorluğu aşabiliriz. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi (BEF), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrenci Topluluğu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünün iş birliğiyle, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilere yönelik ‘Engelleri Mutfakta Aşıyoruz' etkinliği düzenledi. Artı Biz Kafe'de yapılan etkinliğe; Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Şeyh Şamil Özel Eğitim Meslek Okulundan katılan down sendromlu 5 öğrenci, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Topluluğu üyeleri ile birlikte kurabiye yaparak keyifli vakit geçirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katıldığı etkinlikte, Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Tenikler, akademisyenler ile özel öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de hazır bulundu.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engelleri ortadan kaldırmak üzere imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Hotar, “Biz gücümüz yettiğince, imkanlarımız dahilinde hem üniversitemiz hem de ülkemiz düzeyinde engelleri kaldırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada bizim hareket noktamızı şu anlayış oluşturuyor; önemli olan insanların kalpleri engelli olmasın, mühürlü olmasın. Onun dışında her türlü engeli her türlü zorluğu aşabiliriz. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Özel öğrencilere, etkinlikte öğrendikleri lezzetleri ilerleyen günlerde evlerini ziyaret ederek tatmak istediğini söyleyen Hotar, katılımları için teşekkür ederek hediyeler takdim etti. Etkinlikte ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğünün iş birliğinde hazırlanan Down Sendromu Kamu Spotunun ilk gösterimi yapıldı.