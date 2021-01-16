DEÜ Eche belgesine 100 tam puan

ECHE belgesinin tam puan ile yenilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Erasmus+ çerçevesinde çok yönlü işbirliklerini sürdüreceklerini; DEÜ öğrencileri ile akademi ve idari personelin programın sunduğu olanaklardan yararlanabileceğini söyledi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde pilot üniversitelerden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, üstlendiği misyona uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; kısa süre önce DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 2021-2027 dönemi Yükseköğretim Erasmus Beyannamesini içeren Erasmus Charter for Higher Education başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından 100 tam puan ile kabul edildi. Avrupa Komisyonu Erasmus+ programını kapsayan bu belge sayesinde, Avrupa'daki yükseköğretim kurumları ile çok yönlü işbirliklerinin sürdürülmesi; DEÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelin sunulan olanaklardan faydalanması hedefleniyor. Değişen dünyayı yerinde takip etmenin, lisan geliştirerek kültürlerarası diyaloğa dahil olmanın ve bilimsel bakış açısını derinleştirmenin uluslararası yükseköğretim programlarının ana gayesi olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu noktada üniversite olarak mensuplarına uluslararası eğitim ve staj gibi her türlü fırsatı sunmaya özen gösterdiklerini söyledi.

"Bilim dünyamıza önemli görevler düşüyor"

Hızla büyüyen ve son yıllarda yükseköğretim alanında büyük yatırımlara imza atan Türkiye'nin yurt dışında eğitim tecrübesi kazanmış bireylere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Ülkemizin ortaya koyduğu küresel hedeflere nitelikli insan gücü ile ulaşmasında, bilim dünyamıza önemli görevler düşüyor. Üniversite olarak bizler de bu noktadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye, yurt dışındaki değişim programlarına katılmaya ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmaya dikkat ediyoruz. Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan ve 2021-2027 yıllarını kapsayan Yükseköğretim Erasmus Beyannamesini içeren ECHE başvurusunu da bu bağlamda değerlendiriyoruz. Büyük bir titizlikle hazırlanan belgenin tam puan alması ise üniversitemizin bu konuda ne kadar kararlı ve istekli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

"Bu alanda tecrübeliyiz"

Erasmus Programı'nın Türkiye'de ilk defa 2004 yılında uygulanmaya başlandığını hatırlatan Rektör Hotar, “O tarihten günümüze dek, programa yönelik faaliyetlerimizi özen ve özveri ile yürütüyoruz. Yıllar içinde edindiğimiz birikim ve tecrübe sayesinde, Erasmus+ kapsamında 28 ülke ile 396 anlaşmamız bulunuyor. Bu rakamlar, aslında, mensuplarımıza sunduğumuz fırsatların da bir göstergesini teşkil ediyor. Üniversitemizin temel amaçları içinde öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve deneyim alanlarını genişletmek de yer alıyor. Bu noktada kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Dijital Erasmus'a doğru

Erasmus'un önem verdiği başlıklarda üniversite olarak çalıştıklarını kaydeden Rektör Hotar, “Konuyu, tek yönlü ele almamak gerekiyor. Buradaki ayırıcı husus ise bu tür programlar sayesinde kurumun kendi kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilmesidir. Mesela, Dijital Erasmus ve Kağıtsız Erasmus gibi programının yeni dönemde ağırlık verdiği konularda bir çalışma başlattık. Bu sayede, hem kendimizi geliştirme imkanı bulacak hem de sürece katkı sağlayacağız. Uluslararası bilim dünyasındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi kavramlara odaklanarak girişimlerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Teşekkür etti

DEÜ mensuplarının Erasmus+ ile ilgili konularda Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvurabileceğini aktaran Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dış İlişkiler Koordinatörümüz Doç. Dr. İlkay Taş Gürsoy ve ekibine, süreçteki gayretlerinden ve takdir ettiğimiz çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere mensuplarımızın doğru bilgi almaları için birimimiz ile iletişimde olmalarını tavsiye ediyoruz. Üniversitemize hayırlı olsun.”