DEÜ, eğitim ordusuna katılacak mezunlarını uğurladı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'nin her noktasında birer eğitim neferi olarak görev yapan DEÜ mensuplarının, yeni mezunlarıyla zihinleri aydınlatmaya devam edeceğini söyledi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenleri Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatroda gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın da katıldığı etkinlikte diplomalarına kavuşan öğrenciler büyük bir sevinç yaşarken, mezuniyet törenleri üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Yaklaşık bin 100 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ mensuplarının Türkiye'nin her noktasında yılmadan, yorulmadan birer eğitim neferi olarak görev yaptığını söyledi.

"Fakültemizin mezunları, ülkemizin dört bir köşesinde zihinleri aydınlatacak"

Buca Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet törenine katılmayı özellikle istediğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Küresel pandemi sürecinde öğrencilerimizle yüz yüze buluşmayı hedeflerken çalışma tempomuz da katlanarak arttı. Bu yoğun tempo içerisinde Buca Eğitim Fakültemizin mezuniyet törenine özellikle katılmak istedim; çünkü her birimiz aynı zamanda herhangi bir alanda uzmanız ama aslında birer öğretmeniz. Bu düşünceden hareketle üniversitemiz de ülkemizin kalkınma ve refah odaklı politikalarına 39 yıldır destek olmaya devam ediyor. Buca Eğitim Fakültemiz de çocuklarımıza yol gösterecek ve temel eğitim sisteminin ana omurgasını teşkil edecek öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi yetiştiriyor. Fakültemizin mezunları, ülkemizin dört bir köşesinde zihinleri aydınlatacak bir gayretin temsilcisi oluyor” dedi.

"Bu yıl, kaybolan 1.5 seneyi telafi etme yılı olacak"

Kısa süre sonra okullarda ders zilinin çalacağını hatırlatan Rektör Hotar, “Fakültemizden mezun olan öğretmenlerimiz yakında görevlerinin başına geçecekler. Bu yıl, kaybolan 1.5 seneyi telafi etme yılı olacak. O yüzden öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Rektörlük olarak, fakültemiz mezunlarının bu durumun farkında olduğuna eminiz. O yüzden içimiz rahat şekilde onların çabalarını destekleyeceğiz” dedi.

Rektör Hotar, mezuniyet sevinci yaşayan ve öğretmenlik mesleğine adım atmaya hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Mesleğinize ilişkin bilgi, beceri ve pratikleri kazandınız ancak bundan sonraki esas meseleniz, ne yapacağınız olacaktır. Öğretmenlik mesleğini icra ederken karşınıza çıkacak her çocuk ve ailesi, hayatlarınızda yer alacak. Zaten bu yüzden öğretmenlik, koca yürekli insanların mesleğidir. Zamanınızı öğrencilerinize ayırmayı, öğretirken öğrenmeyi, dostluklarınızı pekiştirmeyi ve örnek insan olmayı lütfen unutmayın. Bu düşüncelerle bütün mezunlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı yürekten kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yolunuz, bahtınız ve gönlünüz açık olsun” açıklamasında bulundu.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ise mezun öğrencilere seslenerek, “Öğretmenlik mesleğiniz boyunca ilk günkü heyecanınızın hiçbir zaman kaybolmamasını temenni ediyor; vatanını seven, ülkesinin çıkarlarına hizmet eden, aklın ve bilimin ışında hareket eden bireyler olmayı unutmamanızı diliyorum” temennisinde bulundu.

2020-2021 yılı mezunları adına konuşma yapan fakülte birincisi Melisa Kaya da, gelecek nesillere ışık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Öğrenci aileleri ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği program, öğretmenlik andı, plaket töreni, diploma takdimi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.