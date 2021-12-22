DEÜ, en girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında

DEÜ, Öğrenci/Mezun Firmalarının Net Satış Geliri sıralamasında ise 100 puanla zirveye yerleşti. Ege Bölgesinde de ilk 3'e giren Dokuz Eylül Üniversitesinin girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sıralamada elde ettiğimiz bu sonuç; üniversitemizin yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasında ve hayata geçirilmesinde ülkemize sağladığı katkıyı ortaya koyuyor” diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan 2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları açıklandı. YÖK verilerine göre, 2020 Aralık tarihinde faal olan ve 50'in üzerinde Prof., Doç. ve Y. Doç'a sahip 191 üniversitenin hesaplamalara dahil edildiği listede Dokuz Eylül Üniversitesi, 51.81 puanla genel sıralamada 16. sırada yer aldı. 4 boyut ve 23 göstergeden oluşan 2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Listesinde başarılı bir grafik çizen Türkiye'nin köklü üniversitesi DEÜ, Öğrenci/Mezun Firmalarının Net Satış Geliri sıralamasında ise 100 puanla zirveye yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey Sıralamasında da Ege Bölgesi'nde ilk 3'te yer alan Araştırma Üniversitesi DEÜ, girişimcilik ve yenilikçilik odaklı eğitim altyapısıyla her alanda listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesinin inovasyon ve girişimcilik konusunda ortaya koyduğu politikaların sonucunda söz konusu listede üst sıralarda yer aldığını belirtilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini biz de akademi dünyamız gibi önemli bir referans noktası olarak görüyoruz; çünkü girişimcilik ve yenilikçilikle elde edilen başarıların bizi daha iyi noktalara taşıyacağını biliyoruz. Bu noktada üniversite olarak bilimi temel alan araştırmalara öncelik veriyor, girişimcilerimizi yaptığımız iş birlikleriyle cesaretlendiriyoruz. Girişimcilik ve yenilikçilik alanında gerçekleştirilen her çalışmanın milli ve yerli üretim anlayışına hizmet ettiğinin farkında olarak bu alanda faaliyet gösteren gençlerimizi, akademisyen ve araştırmacılarımızı destekliyoruz. Sıralamada elde ettiğimiz bu sonuç; yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasında ve hayata geçirilmesinde üniversitemizin ülkemize sağladığı katkıyı ortaya koyuyor” dedi.

Ülkemizin sosyal ve iktisadi kalkınmasının en önemli itici gücünün girişimcilik ekosisteminden geçtiğini ifade eden Rektör Hotar, “DEPARK ve DETTO gibi kurumlarımızla girişimci adaylarımızın akademik danışmanlık almasına, üniversitemizin araştırma altyapısından faydalanmasına yardımcı oluyor; fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında destekte bulunuyoruz. 2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Listesinde ‘Öğrenci/Mezun Firmalarının Net Satış Geliri' sıralamasında ise 100 puanla zirveye yerleşmiş olmamız bu noktadaki gayretlerimizi ortaya koyuyor. Hayallerinin peşinden koşan girişimcilerimizin ve ülkemize doğrudan katma değer sağlayacak her çalışmanın yanındayız. Elde edilen sonuçlarda emeği geçen tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 50'in üzerinde Prof., Doç. ve Y. Doç'a sahip 191 üniversitenin 1 milyon hücrelik veri seti ile oluşturuldu. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen çalışmaya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkı sağladı.

4 boyut ve 23 göstergeden oluşan listede başarılı bir grafik ortaya koyan Dokuz Eylül Üniversitesi; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, ekonomik ve toplumsal katkı, projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası ve sanayi iş birliğiyle yapılan projelerden elde edilen fon tutarı gibi alanlarda da üst sıralarda yer aldı.