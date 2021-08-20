DEÜ en iyiler listesinde

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarına göre Türk üniversiteleri arasında 2'nci sırada yer alırken, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği' alanında dünyada ilk 150'ye, Hemşirelik alanında ise ilk 300'e girmeyi başardı. Listede yer alan Türk üniversiteleri arasında ‘en genç üniversite' unvanını elinde bulunduran DEÜ'nün çıtayı her zaman en yükseğe koyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, küresel hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Uluslararası yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını değerlendiren; üniversiteleri, ilgili alandaki bilimsel araştırmaların kalitesi ve bilim insanlarının çalışmaları üzerinden objektif kriterlere göre sıralayan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı. İki binden fazla üniversitenin değerlendirildiği listeye sadece 8 Türk üniversitesi girerken; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türk üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı.

Gelecek yıl 40. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan ve listeye giren Türk üniversiteleri arasında ‘en genç üniversite' olma unvanını elinde bulunduran DEÜ, alan bazında da yetkinliğini artırarak büyük bir başarıya imza attı. Konaklama ve Turizm İşletmeciliğinde dünyada ilk 150'ye, Hemşirelik'te ise ilk 300'e girmeyi başaran DEÜ'nün uluslararası eğitimdeki kalitesi, tescillenmiş oldu.

DEÜ'nün ülkemizde hayata geçirdiği öncü projeler, uluslararası yayınlarının kalitesi ve nitelikli eğitim kadrosu söz konusu başarının elde edilmesinde büyük rol oynadı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerinin uluslararası alanda elde ettiği başarılarla küresel ölçekte varlığını güçlendirmeye devam ettiğini söyleyerek, “DEÜ mensupları olarak hedefimizi her zaman en yükseğe koyuyoruz, nitelikli bilim insanlarımızın katkısıyla uluslararası alandaki başarılarımızı artırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Küresel pandemiye rağmen DEÜ'nün öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam ettiğini belirten Rektör Hotar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları ‘dünyanın ilk 500 arasında bir Türk üniversitesi' vizyonuna yönelik çalışmalarımız kapsamında; alanında yetkin ve donanımlı hocalarımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. ShanghaiRanking tarafından açıklanan 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında elde ettiğimiz başarı, mensuplarımızın bilimsel çalışmalarının ve ortaya koyduğu gayretlerin uluslararası alanda takdir gördüğünü de kanıtlıyor. Hemşirelik ve Turizm Fakültelerimizde yürüttüğümüz akademik ve bilimsel çalışmaların karşılığını alıyoruz. Köklü üniversitemiz, kamusal sorumlulukları çerçevesinde ülkemizin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma çıtasını daha da yükseltmek için çalışıyor. Elde ettiğimiz bu başarılar öğrencilerimiz için de önemli bir referans noktası oluşturuyor. Öğrencilerimiz, eğitimdeki kalitesi dünyanın saygın bağımsız kuruluşları tarafından tescillenmiş bir üniversitenin öğrencisi olarak kariyerlerine adım atıyorlar. Bu başarıda emeği geçen ve bizleri gururlandıran mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize, kentimize ve üniversitemize faydalı olacak akademik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.