DEÜ GETAT'tan ‘merdiven altı' uyarısı

Dr. Figen Coşkun, ‘merdiven altı' diye tabir edilen geleneksel tıp yapılanmalarına karşı uyarılarda bulundu.

Yetkili hekimlerce geleneksel tıbbi tanı ve tedavi yöntemleri sunan DEÜ GETAT, bir yandan alana yönelik kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir genelinde yaklaşık 20 bin kişiye ulaşarak geleneksel tıbbı anlatacak olan GETAT, bilgilendirme seminerlerinin ilkini DEÜ Hemşirelik Fakültesinde gerçekleştirdi. ‘Merdiven altı' diye tabir edilen geleneksel tıp yapılanmalarına karşı uyarılarda bulunan GETAT Müdürü Prof. Dr. Figen Coşkun, “GETAT olarak bu tür yapılanmaların önüne geçmek, halkımıza bu hizmeti modern tıp ile bir arada güvenilir şekilde sunmak için üç yıldır farklı disiplinlerde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Sertifikalı hekim vurgusu

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın girişimleriyle yaklaşık üç yıl önce kurulan ve önemli araştırma uygulamalarına öncülük ettiği çalışmalarla hızla gelişen GETAT'ın, yeni ve alternatif bir tedavi merkezi olarak vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten GETAT Müdürü Prof. Dr. Figen Coşkun, “Günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ve riskli şartlarda uygulanabiliyor. Bu tür faaliyetlerin insan sağlığına yarardan çok zarar getirebileceği bilinmelidir. Bünyemizde görev alan sertifikalı hekimlerimize alanlarında yetkinlik kazandırmak da sorumluluklarımız arasında bulunuyor. Hekimlerimiz çeşitli eğitimlerden geçiyor” diye konuştu.

20 bin kişiye ulaşılacak

Sertifikalı hekim yetiştiren GETAT, daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile birlikte farklı sertifika programları düzenleyerek hekimlerin bu alana yönelik uygulamaları etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak eğitimler vermişti. Çalışmaların birey ve toplum sağlığına faydalı sonuçlar sağlayacak şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Coşkun, “Kuruluşundan kısa süre sonra modern tıp uygulamalarını destekleyici çalışmaları ile bu alanda bir rehber görevi üstlenen GETAT'ın farklı kesimlere ve DEÜ mensuplarına yönelik bilgilendirme seminerleri, ilerleyen süreçte devam edecek. Üç ay sürecek seminerlerimiz, öncelikle DEÜ kampüslerinde gerçekleşecek. Ardından İzmir Müftülüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların personeli de dahil olmak üzere kent genelinde yaklaşık 20 bin kişiye ulaşmayı, bu tedavi biçiminin ve sonuçlarının doğru kaynaklardan doğru bir biçimde aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

GETAT bünyesinde uygulanan tedavi yöntemleri arasında kupa-hacamat, larva, sülük, apiterapi, osteopati, ozon, proloterapi, mezoterapi, hipnoz, fitoterapi ve akapunktur gibi tedavi çeşitleri bulunuyor.