DEÜ ile Sağlık-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

DEÜ bünyesinde bin 407 kamu işçisi çalıştığını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak mensuplarımızın özlük haklarını ve çalışma ortamlarını geliştirmek için çalışıyoruz. Toplu sözleşmenin kurumumuza emek veren işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı Sağlık-İş sendikası arasında, üniversite bünyesinde çalışan bin 407 kamu işçisini kapsayan, işçi ve işverenin bütün yasal hak ve sorumluluklarını barındıran toplu iş sözleşmesi imzalandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen imza törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektör yardımcıları Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Genel Sekreter Engin Basmacı, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban ve Sağlık-İş İzmir Şubesi yöneticileri katıldı.

"Özveriyle çalışıyorlar"

İmza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, imzalanan 2021-2022 yılı toplu iş sözleşmesinin Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde çalışan 4D kadrosundaki bin 407 kamu işçisini kapsadığını söyledi. Hotar, “Üniversite olarak mensuplarımızın özlük haklarını ve çalışma ortamlarını sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde özveriyle çalışan, kurumumuza emek veren işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.