DEÜ, İzmir'in sağlıkta merkez üssü olacak

Bölgesel hizmet sunan Araştırma Uygulama Hastanesi ile tıp ve sağlık alanlarında uluslararası marka olan akademik birimleri bünyesinde barındıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlıkta ‘merkez üs' olacak çalışmalara hız verdi. Bu çerçevede bilgi paylaşımına ve kurumlar arası iş birliğine önem veren DEÜ Rektörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ı ağırladı. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunan Atay'a eşlik eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, araştırma üniversitelerinin 4 yıllık projeksiyonunu ve hedeflerini paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen sağlık yatırımlarını bünyesinde barındıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in sağlıkta ‘merkez üssü' olmasını sağlayacak çalışmalara hız verdi. Bu çerçevede; bilgi paylaşımına, fikir alışverişine ve kurumlar arası iş birliğine önem veren DEÜ Rektörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ı, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde ağırladı.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark'ı (DEPARK), Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile farlı birim ve ünitelerde incelemelerde bulunan Atay'a eşlik eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, araştırma üniversitelerinin 4 yıllık projeksiyonunu ve hedeflerini paylaştı.

Üniversite üst yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette, Atay'a hizmetler hakkında bilgi verilirken; sağlık personelinin niteliğini artırmaya yönelik eğitimlerden, insan kaynakları yönetiminden ve oryantasyon faaliyetlerinden bahsedildi.

Araştırma üniversitesi olarak DEÜ'nün ‘Onkoloji' alanında yeni sorumluluklar üstlendiğinin de kaydedildiği görüşmelerde, DEÜ'deki kamu hizmetlerinin içeriğini geliştirecek girişim ve projelere de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Hotar, “Sayın Atay'ın kurumumuzu ziyaret etmesinden mutluluk duyduk. Kendileri de kıymetli fikirlerini bizimle paylaşarak memnuniyetlerini ifade ettiler. Mensuplarımızın katıldığı son derece verimli toplantılar yaptık. Burada araştırma üniversitemizin gücünden, mevcut altyapısından ve birikimlerinden söz ederek; yerel, ulusal ve uluslararası planlarımızı dile getirdik. Tıp ve sağlık alanlarındaki dört yıllık projeksiyonumuzu aktardığımız sayın Atay'a, ulusal sağlık sistemindeki rolümüzden de bahsettik. Sağlıkta kümelenme ve sağlık turizmi gibi stratejik öneme sahip çalışmalarımız hakkında da sayın Atay'a bilgi verdik” dedi.

Devlet üniversitesi olarak, sağlıkla ilgili proje ve yatırımları kamu yararı ilkesini gözeterek planladıklarını kaydeden Rektör Hotar, “Bu noktadaki hassasiyetimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Üniversitemize destek olup, bize yol gösteren muhterem Cumhurbaşkanımızın milli hedefleri doğrultusunda, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de akademik faaliyetlerimizin ön plana çıkmasına özen gösteriyoruz. Buradaki yaklaşımlarımızın sonucunu da sayın Atay'a, gösterme ve görüşünü alma fırsatı bulduk. Kendilerinden aldığımız olumlu bildirimler ise daha fazlasını başarmak için bizi motive etti” dedi.

Rektör Hotar, Aliağa'daki Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki mevcut durumu da aktardıkları Atay'a, teşekkür etti.