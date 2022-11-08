DEÜ Körfez'i temizliyor, atıkları dönüştürüyor

'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesinin paydaşlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bugüne kadarki çalışmalarında denizden 200 kilogram üzerinde atık ve 370 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkardı. Dalışların tüm Körfez'de yaygınlaştırılmasını hedefleyen üniversite, böylelikle atıkların geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılmasını ve ekosistemin korunmasına katkı sunmayı hedefliyor.

İzmir Körfezinin temizlenmesi ve atıklardan arındırılması için İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürütücülüğünü yaptığı 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesinin paydaş kurumlardan biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bugüne kadarki çalışmalarında denizden 200 kilogram üzerinde atık ve 370 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkardı. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve Sualtı Sporları Topluluğu (DEÜ-SAT) dalgıçlarının 2022 yılı başından beri; Konak, Karaburun, Urla ve Çiğli açıklarından karaya çıkardıkları atıklar arasında; sandalye, bisiklet, olta, kaykay, misina, şişe, demir çubuk ve plastik maddeler bulunuyor. Dalışların tüm Körfez'de yaygınlaştırılmasını hedefleyen DEÜ'lüler, böylelikle atıkların geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılmasına ve ekosistemin korunmasına katkı sunmak istiyor.

Atıklar yeniden işleniyor

Yürütülen proje çerçevesinde İzmir Körfezi'nden toplanan atık ve ağların tamamının geri dönüşüm tesislerinde yeniden işlendiğini belirten DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi ve DEÜ-SAT Denetim Kurulu Üyesi Anıl Ergün, çıkarılan atıkların insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Ergün, “Ağ ve atıkların nasıl değerlendirileceği konusunda hocalarımızdan destek aldık. Bunun yanı sıra atıkların bir kısmı ile Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuvarlarında 3D yazıcılarla doğada geri dönüştürülebilir kasa, saksı gibi çeşitli ürünler ürettik. Bir kısmından da aktif kömür elde ediliyor. Bu çalışma, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nil Kula, Prof. Dr. Gökdeniz Neşer ve Öğretim Görevlisi Ayberk Sözen'in gözetiminde yürütülüyor. Bu ürünler sanayi alanının ve girişimcilerin önünü açacak fikirler ortaya koyabildiği gibi, ihtiyaç sahipleri için de değerlendirilebiliyor” dedi.

Foça'da dalış yapılacak

‘Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesi çerçevesinde dalışların en az dört dalgıçla gerçekleştiğini belirten Ergün, bugüne kadar dört farklı bölgede yaklaşık 15 bin metrelik bir alanda temizlik çalışması yürüttüklerini kaydetti. Ergün, “Maalesef denizlerimize gereken özeni göstermiyoruz. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik hepimizin dikkatini çekiyordu. DEÜ-SAT olarak ‘Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesinin paydaşı olan üniversitemiz faaliyetlerinde bizler de aktif görev alarak daha güzel yarınlar için sürdürülebilir çalışmalara katıldık. Destekleri için Rektörlüğümüze de teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje çerçevesinde DEÜ-SAT, kasım ayı içinde Foça açıklarında da bir dalış gerçekleştirerek temizlik çalışması yapacak. Öte yandan DEU-SAT, Türkiye'nin farklı noktalarına dalış gezileri de düzenliyor. Topluluk üyeleri son olarak, dünyanın en büyük fay hattı üzerinde bulunan, ilgi çekici su altı oluşumları ve canlı çeşitliliği bakımından zengin türleri ekosisteminde barındıran Hatay'ın Samandağ sahiline dalış gezisi düzenledi. DEU-SAT Başkanı Deniz Başak Özkan'ın da katıldığı 10 kişilik ekip ile yapılan gezi üç gün sürdü. Yaklaşık 6 aylık süreçte DEU-SAT'ın dört farklı bölgeye dalış gezisi düzenlediğini belirten Özkan, “2006 yılında kurulan topluluğumuz, ekosistemin korunmasına yönelik çalışmalarının yanında DEÜ öğrenci ve personelini sualtı dünyası ile tanıştırmak ve istek dahilinde üst seviye bilgilerle dalıcı sertifikası verme amacı taşıyor. Bu çerçevede Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ortak çalışmalarımız var. Yine DEÜ-SAT olarak, her yıl yaklaşık 80 kişiye 1 yıldız ve 2 yıldız dalıcı eğitimleri sağlamaktayız. Bu sayede Üniversitemiz öğrenci ve personelini, eşsiz güzelliğiyle bizi her defasında heyecanlandıran sualtı dünyasıyla tanıştırmaktayız” diye konuştu.