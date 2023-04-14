DEÜ Malatya'da 65 bin fidanı toprakla buluşturacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremden etkilenen bölgelerde faaliyetlerini sürdürürken, vatandaşların moralini yükseltmek ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacı ile Malatya'da hatıra ormanı kurmak için ilk adımı attı. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), DEÜ'ye tahsis ettiği alanda fidan dikimini gerçekleştirdiklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Toplam 65 bin fidanı toprakla buluşturarak, Üniversitemiz ve İzmir adına bu felakette bir kez daha ortaya çıkan dayanışma ruhumuzu yücelteceğiz” dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok şehrimizde yıkıma neden olan depremlerin ardından; bölgeye ilk gün ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), şimdi de Malatya'da hatıra ormanı oluşturmak için ilk adımı attı. OGM'nin üniversiteye tahsis ettiği alanda fidan dikimini gerçekleştiren DEÜ Rektörlüğü, çevre dostu faaliyetleri çerçevesinde 65 bin fidanı toprakla buluşturmayı planlıyor. Çevreci ve doğa dostu yatırımları Türkiye'nin her noktasında hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Toplam 65 bin fidanı toprak ile buluşturacağımız bu proje ile hem Üniversitemiz hem de İzmir'imiz adına dayanışma ruhumuzu perçinlemeyi ve yüceltmeyi istiyoruz. Deprem felaketinin ardından bunun önemli ve yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz” dedi.

Malatya'da düzenlenen ve OGM bölge yetkilileri ile DEÜ mensuplarının katıldığı etkinlikte konuşan Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitesi olarak, deprem haberini alır almaz bölgeye ekiplerimizle ulaşarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve devletimizin yanında çalışmalara destek olmaya gayret gösterdik. Bu noktada depremden zarar gören vatandaşlarımıza ulaştık; kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için bölgedeki kurumlara yardımcı olduk. Millet olarak dayanışma ruhumuzu ortaya koyarken üniversite olarak da kuruluş misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösterdik. Bugün, ilk fidanlarını diktiğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Malatya Hatıra Ormanımız ile hem buradaki duygularımızı vurgulamayı hem de toplumsal moral ve motivasyona güç vermeyi planladık” şeklinde konuştu.

Daha yaşanabilir bir dünya için

DEÜ olarak daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için sorumluluk almayı sürdürdüklerini ifade eden Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ormanımızda ağaç olacak her fidan, gelecekte zor zamanlarda kenetlenmenin ve birlik olmanın önemini hatırlatacak. Bu süreçte ülkemiz adına daha çok neler yapılabileceğini görecek ve üniversite olarak yolumuza akıl ve bilim ile devam edeceğiz. Bu ormanın oluşturulmasında emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine, hocalarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve öğrencilerimiz ile Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.”