DEÜ, milli sporcusu Emrah Özbay'ı unutmadı

Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı, Erzurum'da bulunan Serafin (Beyaz Melek) Şelalesi'nde yapılan iki etaplı buz tırmanışı ile başladı. Dünyaca ünlü dağcıların katıldığı çalıştayın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milli sporcumuz Emrah Özbay'ın ismini; gönül verdiği spor ile özleştiren festivali mezun olduğu üniversitemizin himayesinde düzenlemekten gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü dağcıların katıldığı bu festivalin gerçekleştirilmesinde bizlere destek olan kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcilerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

DEÜ mezunu olan ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay'ın anısına düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı, Erzurum'da yapılan iki etaplı buz tırmanışı ile başladı. DEÜ Rektörlüğü ev sahipliğinde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Tortum Belediyesi ve Uzundere Belediyesi işbirliğinde düzenlenen çalıştayın birinci programı, 28-31 Ocak tarihleri arasında Erzurum'daki buz tırmanışı ile tamamlanırken; ikinci program 1-4 Şubat tarihleri arasında İzmir'de kaya tırmanışı olarak gerçekleştirilecek. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ile dağcılık sporunun dünyaca ünlü isimlerinin katıldığı çalıştayın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ mezunu Emrah Özbay'ın anısını yaşatacak etkinliği düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi.

Emrah Özbay'ı andı

Uluslararası etkinlik sayesinde hem dağcılık sporunun gelişimine hem de Türkiye'nin tanıtımına destek olmak istediklerini kaydeden Rektör Hotar, “Her şeyden önce; dağcılık sporunda önemli başarılara imza atarak ülkemizi ve bizleri gururlandıran, üniversitemiz mezunu merhum Emrah Özbay kardeşimizi, rahmet ve saygı ile anıyorum. Çalıştayımızın düzenlenmesinde desteklerini bizden esirgemeyen değerli valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, rektörümüze, ilçe belediyelerimizin kıymetli başkanlarına ve ATAK Derneğinin yönetimine şahsım ve kurumum adına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalden çalıştaya

Geçmiş yıllarda festival statüsünde olan etkinliğin DEÜ Rektörlüğü himayesinde bu sene Erzurum ve İzmir'de düzenlenen uluslararası bir Çalıştaya dönüştüğünü aktaran Rektör Hotar, “Merhum kardeşimizin ismini gönül verdiği spor ile özleştiren bu festivali, mezun olduğu üniversitemizin himayesinde kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesini arzuladık. Böylece kıymetli sporcumuzun hem gayretlerinin kendisinden sonra da ön plana çıkmasını hem de aidiyet duygusunun ve dostluk bağlarının insan hayatında ne kadar önemli olduğunun bilinmesini istedik. Dağcılık sporunun ve kültürünün kamuoyunda tanıtılması, yaygınlaştırılması ve sevdirilmesini hedefledik. Benzer organizasyonların ülkemizin ve kentlerimizin tanıtılması açısından son derece faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

"Anısını yaşatacağız"

Bir insanın hayatını, sevdiği ve değer verdiği spora vakfetmesinin; doğaya ve çevreye adamasının her şeyden önce saygı duyulacak örnek bir davranış olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, şöyle konuştu:

“İlk olmak, başarılı olmak ve sonuca ulaşmak önemlidir ancak zor olan; ilk adamı atmak, mücadele etmek ve ardında dostluklar bırakmaktır. Biz, üniversite olarak mensuplarımızın gayretlerine her zaman önem verir; onlarla iftihar ederiz. Bıraktıkları izleri korur; hatıralarına da sahip çıkarız. Burada, az önce bahsettiğim değerlere haiz olan merhum kardeşimizin Türk dağcılığına verdiği emeklerini, öğrencilerini, arkadaşlarını ve sevenlerini görmekten gurur duyuyorum. İnanıyorum ki kendisi de örnek bir sporcu ve vatandaş olarak, isminin verildiği böyle bir etkinliği yapılmasından mutluluk duyardı. Biz, bundan sonra da onun kıymetli anılarını yaşatacak ve kendisini de asla unutmayacağız."

Zorlu parkurda ter döktüler

Serafin Şelalesi'ndeki iki etaplı buz tırmanışını sporcular ve katılımcılar ile birlikte yakından takip eden Rektör Hotar, “Bölgedeki fiziki şartlar ile sıcaklık ve rüzgarın gerçekten zorlayıcı olduğunu görüyorsunuz. Dağcılık sporunun da özelliği aslında buradan kaynaklanıyor. Bir anlamda doğayla hem uyum içinde olmaya çalışıyor hem de olağanüstü zihinsel-bedensel bir mücadele veriyorsunuz. Zorlu parkurda döktüğünüz ter, sizi geliştiriyor. Buradaki tırmanış ile hem merhum sporcumuzun ruhunu yad ettik hem de dağcılığın ne kadar özel bir spor olduğunu vurguladık” sözlerine yer verdi.

Bölgede kafile yürüyüşüne basın mensupları ile birlikte katılan Nükhet Hotar, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyası'nın savunmasında sergilediği kahramanlığıyla örnek olan Nene Hatun'un anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı da makamında ziyaret eden Rektör Nükhet Hotar, DEÜ'ya armağan edilen Osmanlı Dönemi Erzurum Şehir Haritası sebebiyle Rektör Çakmak'a teşekkür etti.

Teşekkür etti

Çalıştayın ikinci programının 1-4 Şubat tarihleri arasında İzmir'de kaya tırmanışı olarak devam edeceğini açıklayan Rektör Hotar, cümlelerini şöyle sürdürdü:

“Milli Mücadele döneminin kahraman şehri Erzurum'dan ayrılıyoruz. Şimdi sırada, etkinliğimizin İzmir programı yer alıyor. Burada, sporcularımızla birlikte kaya tırmanışına katılacak; bizleri en nazik şekilde misafir eden Erzurum'daki kurum temsilcilerimizi, güzel İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Hep birlikte, bu anlamlı etkinliğe katkı koyacağız.”