DEÜ, miniklere diş sağlığını öğretiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Balçova Kaymakamlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulurken, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen faaliyette minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Balçova Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen protokolle, Balçova'daki tüm ilkokul 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri ağız-diş sağlığı konusunda hem bilgileniyor hem bilinçleniyor. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerin ikincisi; Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla ve DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semiha Hülya Erten Can ve DEÜ'lü hekim adaylarının katılımıyla Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikle; Prof. Dr. Semiha Hülya Erten Can ve DEÜ'lü genç diş hekimi adayları tarafından 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığının korunması ve sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verildi. Diş fırçalamanın önemini ve diş fırçalama tekniklerini öğrenen çocuklar, doğru beslenmenin de diş ve ağız sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirildi. Okul müdürü ve öğretmenler de miniklerle beraber eğitime katıldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, “Bizim zamanımızda da diş sağlığı eğitimleri ve kontrolleri olurdu. Şimdi ki eğitimler eskisinden daha güzel ve bilgilendirici olarak siz çocuklarımıza sunuluyor. Genç diş hekimi adaylarımız sizlere ağız ve diş sağlığının önemini anlatıyor. Bu protokolle birlikte dört yılın sonunda Balçova'daki ilkokullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi almayan öğrenci ve personelimiz kalmayacak. Hepiniz güzel gülen bireyler olarak yetişeceksiniz” dedi.

DEÜ'lü genç diş hekimi adaylarıyla minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veren Prof. Dr. Semiha Hülya Erten ise “Çocuklarımıza model dişler üzerinde diş fırçalama eğitimi verdik, sağlıklı ve doğru beslenmenin öneminden bahsettik. Burada öğrendiklerini, akşam eve gittiklerinde ailelerine de anlatmalarını istedik; ayrıca diş hekimi adayı öğrencilerimizi iş hayatına hazırlama fırsatı da buluyoruz. Öğrencilerimiz burada edindikleri tecrübeyle iletişim kurma becerilerini güçlendiriyor” diye konuştu.