DEÜ, ODTÜ URAP sıralamasında 9. sırada yer aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ODTÜ URAP'ın her yıl açıkladığı listede Türk üniversiteleri arasında 8 basamak yükselerek 9. sırada yer aldı. Üç bin üniversitenin değerlendirildiği dünya sıralamasında ise DEÜ 27 basamak birden ilerleyerek 971. sıraya yükseldi. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme hedeflerinde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) bu yılki üniversite sıralamasını açıkladı. Üniversitelerin akademik başarısına göre sıralandığı listede, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Türk üniversiteleri arasında 9. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 17. sırada bulunan DEÜ 8 basamak ilerleyerek ilk 10 üniversite arasına girdi. Dünya sıralamasında ise 27 basamak ilerleyen DEÜ 998. sıradan 971. sıraya yükselmiş oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin başarısını değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemiz, Türkiye sıralamasında 8 basamak, dünya sıralamasında ise 27 basamak yükseldi. Bu ilerleyişte akademik makale sayılarındaki artışın yanı sıra etki değeri yüksek dergilerin tercih edilmesinin de katkısı var. Akademik makalelerin aldığı atıf sayısındaki artış beraberinde bu başarıyı getirdi. Üniversitemizin geldiği noktada emeği geçen mensuplarımızı kutluyorum” dedi.

Hedefimize ilerliyoruz

Yükseköğretim Kurulunun 2018-2022 Dönemi Yükseköğretim Uluslararası Strateji Belgesi çerçevesinde pilot üniversite seçilen bir kurum olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme hedeflerini hatırlatan Hotar, “Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefte ilerlerken mensuplarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim ve çalışma ortamlarını hazırlıyor, altyapı ve teknolojik kapasitemizi sürekli güncelleyerek desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanılarak, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında bu yıl dünyanın ilk 3000 üniversitesi arasına 112 Türk üniversitesi girdi. Akademik üretkenliğe odaklanan URAP sisteminin temelini üniversitelerin yaptığı bilimsel yayınlar oluşturuyor. URAP Laboratuvarı'nda, her yıl en fazla yayını olan 4000 yükseköğretim kurumu hakkında veri toplanıyor. Bunlardan değerlendirmeye alınan 3000 üniversiteyi sıralamak için 6 akademik üretkenlik göstergesi kullanılıyor. Üniversiteler, makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği başlıklarında değerlendirmeye tabi tutuluyor.