DEÜ, öğrencileri adına fidan bağışlayacak

81 il adına da sembolik fidan bağışı yapacaklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Güzel ülkemizin yanan ormanlarını hep birlikte yeşerteceğiz” diye konuştu.

Türkiye'nin çıkan orman yangınlarıyla mücadelesi günlerdir devam ediyor. Son 7 günde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan 150'ye yakın orman yangınına binlerce personel ve gönüllüler cansiperane şekilde müdahale ederken yanan ormanların yeniden yeşermesi için fidan bağışı büyük önem taşıyor. Yaklaşık 67 bin öğrencisi bulunan DEÜ de örnek bir karar alarak doğaya destek olmak, ormanlara sahip çıkmak amacıyla DEÜ öğrencileri adına fidan bağışında bulunma kararı aldı. DEÜ, ayrıca 81 il adına da sembolik olarak fidan bağışında bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çıkan yangınlarla mücadele eden kişi ve kurumlara teşekkür ederek, “Her bir canlının hayatı için günlerdir canla başla çalışan kahramanlarımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyoruz. Biz de üniversite olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Milletçe el ele vererek ormanlarımızı yeniden yeşertecek, geleceğe nefes olacağız” dedi.

“Yaraları birlikte saracağız”

Son zamanlarda çıkan yangınların kendilerini derinden üzdüğünü belirten Rektör Hotar, “Devletimiz yanan ormanlarımız için tüm imkânlarıyla seferber oldu. Devam eden ve içimizi yakan yangınlara karşı devletimi ve vatandaşlarımız var gücüyle çalışıyor; büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyor. Çıkan orman yangınlarıyla savaşta biz de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel ülkemizin yanan ormanlarını hep birlikte yeşerteceğiz. Yanan ormanlarımızın yeniden geleceğe nefes olması için DEÜ öğrencilerimiz adına fidan bağışında bulunacak, yaralarımızı saracağız. Ayrıca 81 şehrimiz adına da sembolik olarak fidan bağışı yaparak birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Bu vesileyle, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor; canı pahasına yangınlara müdahale ederken hayatına kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.