DEÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet sevinci

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, genç hekimlere "Yemininize sadık kalın" tavsiyesinde bulunarak, “Artık yetkin ve donanımlı bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olamayacağını unutmayın” diye konuştu.

DEÜ Tıp Fakültesi 43. dönem mezuniyet töreni, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde gerçekleştirildi. 326 genç hekimin mezuniyet heyecanı yaşadığı törene DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Ergene, DEÜ Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, DEÜ Genel Sekreter Engin Basmacı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılışında bir konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını belirterek, “Pandemi şartlarına rağmen eğitimlerine ara vermeyen genç hekimlerimizi, onları yetiştiren ailelerimizi ve tabii ki hocalarımızı kutluyoruz. İnsanlara şifa dağıtacak evlatlarımızın üniversitemizi gururla temsil edeceklerine inanıyoruz. Üniversitemiz, aklını ve vicdanını kullanan hekimleri topluma kazandırmaya devam edecek” dedi.

“Yemininize sadık kalın”

Covid-19 nedeniyle ülkemizde ve bütün dünyada yaşanan kayıpların herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Hotar, genç hekimlere seslenerek, “Bu süreçte genç hekimler olarak özellikle insan sağlığı konusunda öğrendiklerimizi, hiçbir şeyin insan hayatından daha değerli olamayacağını unutmamamız gerekiyor. O yüzden geleceği görmenizi, kendinizi hazırlamanızı ve yemininize sadık kalmanızı bekliyoruz. Kimi zaman şiddet uygulamayı kendine hak gören kendini bilmezlerle yüzleşmek zorunda kalacak ya da akla mantığa sığmayan hareketlerde bulunanlarla muhatap olacaksınız. Bu hakikatlerin moralinizi bozmasına veya gerçeklerden sizi koparmasına izin vermeyin. Artık yetkin ve donanımlı bireyler olarak sağlık sistemimizin parçası olacak ve ülkemize hizmet edeceksiniz. Devletin imkânlarını sizlere seferber eden aziz milletimize ve bu toprakları bizlere emanet eden şehitlerimize şükranlarınızı sunmayı unutmayın. Sizler bizim gururumuzsunuz. Yolunuzun, bahtınızın ve gönlünüzün her daim açık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Tıp fakültemiz rol model oldu”

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Asım Ergene ise, 2021 yılı mezuniyet törenine katılan herkese teşekkür ederek, “DEÜ Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde birçok tıp fakültesine öncülük etmiş ve model olmuştur. 6 yıl önce bizlere teslim ettiğiniz genç meslektaşlarımız yetkin hekimler olarak yetiştirildiler. Değerli genç hekimlerimizin verilecek görevleri başarıyla üstleneceğinden eminiz” dedi.

Keplerini fırlattılar

Fakülte birincisi Dr. Betül Coşkun ise, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından üzerimize yüklenen ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin' sorumluluğunun altına giriyoruz. Bizi yetiştiren değerli hocalarımızın bize öğrettiği bilgilerin yolumuzu aydınlatacağımıza emin olduğumuzu belirtiyor; sağlıkta şiddettin artık son bulmasını diliyoruz” diye konuştu. Törende fakülte birincisi Dr. Betül Coşkun'un mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından hekimlik andı okundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve 43. dönem mezunları diplomalarına kavuştu. Tören, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.