DEÜ, Türkiye'ye onkolojide iki bilim dalı kazandırdı

Türkiye'nin ilk ‘Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı' ve 'Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı', Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsü bünyesinde kuruldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, onkoloji alanında yaptıkları bilimsel çalışmaların tanı, teşhis ve tedavide bilimsel araştırmalara rehberlik edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsü bünyesinde Türkiye'nin ilk Transnasyonel Onkoloji Anabilim Dalı'nı kuran DEÜ, sağlık alanında yaptığı öncü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yine Türkiye'de ilk defa 'Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı', DEÜ Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı altında kuruldu. 18 yaşından 30'a yaşa kadar tüm kanser hastalarının protokolleri ve tedavilerinin yapıldığı Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı ile çocukluk çağı kanseriyle uğraşan gruplarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, risk grupları belirlenecek; tanı, teşhis ve tedavi konularında çalışmalar yapılacak. Yine Türkiye'de ilk kez kurulan Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı da ileri yaştaki kanser hastalarının sorunlarını tüm yönleriyle ele alacak.

Alanında öncü olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünün bölgenin tek enstitüsü olduğunu hatırlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Geçtiğimiz yıl ocak ayında Türkiye'nin tek Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalının açılışını yapmıştık. Şimdi ise DEÜ Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı altında Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı'nı kurmanın gururunu yaşıyor, emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Kanser hastalığında erken tanı ve tedavinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Onkoloji Enstitümüz bünyesinde hizmet verecek Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı ile tanı, teşhis ve tedavi protokollerini geliştirecek; alanında donanımlı bilim insanları yetiştireceğiz. Özellikle 18-30 yaş grubunu hedefleyen bilim dalımızın bu alanda öncü olacağını düşünüyoruz. Üniversitemiz, ergen ve genç erişkin kanserleri konusunda da sonuç odaklı çalışmalarla bilimsel araştırmalara rehberlik etmeye devam edecek. Yine Türkiye'de ilk defa, dünyada da sayılı olan 'Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı'nı Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurduk. Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor, bu nedenle ileri yaştaki hastalara ayrı bir bilimsel gözle bakılması gerekiyor. Belirli bir yaşın üstündeki kanser hastalarımızın tüm sorunlarını bilimsel bir bakış açısıyla ele alacak ve bu alanda çalışan uzmanlarımızın bilgi birikimini artıracağız. Kanser hastalığı ile ilgili toplumsal farkındalık yaratarak, alanında deneyimli bilim insanları yetiştirerek, ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Geriatrik onkoloji de kuruldu

DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun, yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. 2018 yılında bizlerin önerisi ve hocamızın çabalarıyla DEÜ bünyesinde Türkiye'nin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı kurulmuştu. Şimdi de yine rektör hocamızın büyük destekleriyle Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı altında ‘Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı'nı kurduk. Servislerimiz, polikliniklerimiz hazır. Aynı zamanda bu bilim dalı için doktora programı da hazırlanacak. Yine Türkiye'de ilk defa DEÜ Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı'nı kurduk. Onunla ilgili detayları da ileriki zamanlarda paylaşacağız" diye konuştu.