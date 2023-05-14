DEÜ ve Kiraz Belediyesinden can dostlara yuva

Temeli yaklaşık 8 ay önce Kiraz'da atılan ve kısa sürede tamamlanan merkezde sağlıklarına kavuşan sahipsiz hayvanlar, doğal yaşam alanlarına bırakılacak ya da güvenli ailelerde sahiplendirilecek.

İzmir'in ilk ve tek veteriner fakültesini Kiraz'a kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Kiraz Belediyesi iş birliğinde tamamladığı Geçici Hayvan Barınağı ve

Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı. Temeli yaklaşık 8 ay önce Kiraz'da atılan ve kısa sürede tamamlanan merkezin açılış törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, DEÜ üst yönetimi, akademik ve idari kadrosu ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün yatırımlarıyla Kiraz'ı bir hayvancılık üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “DEÜ olarak can dostlarımıza, Kiraz öykümüzün bir tamamlayıcısı olarak bölgenin en modern tesislerinden birini kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Daha öncesinde İzmir'in ilk ve tek veteriner fakültesini, kanatlı hayvan çiftliğini ve daha birçok ilki ilçemize kazandırmıştık. Kimsesiz, sahipsiz ya da çeşitli nedenlerle yaralı olan hayvanlarımıza da bakım sağlamayı çok istiyorduk. Bugün bu hayalimize kavuştuk” dedi.

Kiraz'a kazandırılan tesisin bir bakımevi görevi göreceğini kaydeden Rektör Hotar, “Rektörlüğümüz, DEÜ Veteriner Fakültesi ve Kiraz Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen projemiz çerçevesinde, özel alanlarında birebir yaralı, sahipsiz, hasta ya da bakıma muhtaç 150 sokak hayvanına toplamda 30 bin metrekarelik alana sahip sosyal tesisimizde destek sağlayacağız. Tesisimiz, can dostlarımızın kapalı tutulduğu bir barınak değil, tedavi ve aşılamalarının yapıldığı bir açık bakımevi olarak hizmet verecek. Gerekli tedavileri yapılarak sağlığına kavuşan hayvanlarımız, yine ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılarak ya da güvenli ailelerde sahiplendirilerek hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler” ifadelerini kullandı.

Rektör Hotar, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

“DEÜ Veterinerlik Fakültemizin klinik bilimleri derslerinin de yapılabileceği tesis, öğrencilerimizin gelişimlerine de doğrudan katkı sunacak. DEÜ olarak sosyal sorumluluklarımız gereği Kiraz Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiğimiz, İzmir'e ve bölgemize sokak hayvanlarının refahı için önemli bir referans olabilecek projemize desteklerinden dolayı devletimizin ilgili kurumlarına, tüm paydaşlarımıza ve DEÜ ailemize teşekkür ediyoruz. Belediye-üniversite iş birliğinin güzel bir sonucu olarak hayata geçirdiğimiz projemiz, diliyoruz ki diğer belediyelere de örnek olur. Kiraz'da güzel adımlarla yol almaya devam edeceğiz.”

"Hayallerimizden biriydi"

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise yaptığı konuşmada, DEÜ ile iş birliği içinde projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kiraz ve bölge adına önemli bir projenin daha hayata geçirildiğini belirten Özçınar, “Beş yıl önce bölgemize yönelik başlayan serüvenin bir parçası, tamamlayıcısıydı bu projemiz. DEÜ ile bu konuda görüşmelere başladığımızda Rektörümüz Sayın Nükhet Hotar bize büyük bir destek sağlamıştı. Kiraz'ı büyük bir hayvancılık üssü haline getireceğiz demiştik ve bu proje de bu hayalimizin bir parçasıydı. Tesisimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadesinde bulundu.

Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de konuşmasında, tesisin bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, ilçeye anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi daha kazandıran DEÜ'ye ve Kiraz Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Zafer Bulut, Türkiye'de sınırlı sayıda olan sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezinin İzmir ve bölge adına önemine değinerek, merkezin öğrenciler için eğitimleri adına önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Bölgeye iki ayrı müjde

Rektör Hotar, DEÜ'nün ilçeye ve bölgeye örnek teşkil edecek olan hayvan barınağının açılış programının ardından yine DEÜ tarafından kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla bölgede yürütülen eğitim seminerine katılan Kirazlı kadınlarla bir araya geldi. Buluşmada Rektör Hotar, bölgeye yönelik iki yeni projeden bahsederek, “Bugüne kadar yerel kalkınmaya önemli destekler sunduğumuz Kiraz'da, yakında bölgeye DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde kazandırmayı planladığımız anjiyo ünitesi ve yeni bir hayvan hastanesi projelerinin müjdesini sizlere iletmek isterim. Şimdiden projelerin bölgemize ve hizmetlerden yararlanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iş birliği için Kiraz Belediye Başkanı Sayın Saliha Özçınar'a ve tüm destekçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.