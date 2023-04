DEÜ'de Aşık Veysel, resim sergisi ile anıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Alsancak'ta bulunan Rektörlük Yerleşkesi'nde, ‘2023 Âşık Veysel Yılı' etkinlikleri çerçevesinde ‘Aşık Veysel Resim Sergisi' açıldı. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan ve toplam 23 eserin sergilendiği açılışa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile misafirler katıldılar.

Aralık 2022'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile büyük halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü olan 2023 yılı, Türkiye'de "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmiş ve şairin yıl boyunca yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Aşık Veysel'in hayatını kaybettiği tarih olan 21 Mart'ta, “Dostlar Beni Hatırlasın” paneli ile başlayan anma etkinliklerinin ikincisini DEÜ'nün Alsancak semtinde bulunan Rektörlük Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan ve toplam 23 eserin sergilendiği ‘Aşık Veysel Resim Sergisi' açılışına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile misafirler katıldı. Eserlerinde genellikle hoşgörü ve insan sevgisi gibi temaları işleyen gönül şairi Âşık Veysel'in yaşadığı mekânın ve hayatının yansıtıldığı eserlerden oluşan sergide, Aşık Veysel'in en sevilen türküleri bir konser ile misafirlerle buluştu.

“Yıl boyunca anmaya devam edeceğiz”

Serginin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Aşık Veysel, gönül gözüyle gören, yürekten söyleyen ve gönüllere hitap eden büyük bir halk ozanıydı. Bize, bizi, içimizden biri gibi anlattı. Kırmadan, dökmeden, incitmeden Türkü ve şiirlerinde her zaman sevgi ve hoşgörüyü öğütledi. İşte bu yüzden de halk tarafından çok sevildi ve eserleri ülke sınırlarını aşarak Aşık Veysel'in ününe ün kattı. Aradan geçen onca zamana rağmen bugün bile her birimizin ezbere bildiği ve her duyduğumuzda ruhumuza dokunan çok değerli eserler ortaya koydu. Bugün burada bizler de onun notalara akseden arifçe öğütlerini dinliyor ve büyük şairimizin tuvallere yansıyan resimleri ile onu bir kez daha anıyoruz. DEÜ olarak, büyük halk ozanımız Âşık Veysel'i yıl boyunca çeşitli etkinliklerle anmayı ve hatırasını yaşatmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sergi, 17 Nisan tarihine kadar DEÜ Rektörlük Binası fuaye alanında ziyaretçilere açık olacak.