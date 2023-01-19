DEÜ'de Azerbaycan günü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Dönüm Noktası: 20 Ocak” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanma sürecinde “Kara Ocak” olarak anılan 20 Ocak 1990'da Bakü'de yaşananlara dikkat çekilen konferansa, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararasılaşma faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren DEÜ, “Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Dönüm Noktası: 20 Ocak” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu'nun konuşmacı olarak katıldıkları konferansta, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanma sürecinde “Kara Ocak” olarak anılan 20 Ocak 1990'da Bakü'de yaşananlara ve Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkilerine dikkat çekildi.

“Aynı ideallerde birleşiyoruz”

Türk ve Azerbaycan milli marşlarının katılıcımlar tarafından birlikte okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ olarak Azerbaycan ile ilgili her etkinlikte bir başka heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti. Güzel, “Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve soy bağı ilişkilerimiz, köklü temellere dayanmakta. Aynı dili konuşup aynı idealler üzerinde birleştiğimiz Azerbaycan'dan gelen değerli konuklarımız ile bugün bir etkinlikte daha bir aradayız. Bundan 33 yıl önce ülkelerinde yaşanmasını bir daha asla istemeyeceğimiz kötülükleri yaşayan soydaşlarımızın acısını paylaşıyor, her şeye rağmen mücadeleleri ile elde etmiş oldukları bağımsızlıkları için bizler de gurur duyuyoruz. Umut ediyorum ki, bir daha huzurumuz hiç bozulmasın” dedi.

“Halkımızın birliği zaferi getirdi”

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Bordo Salon'da yapılan konferansta katılımcılara hitap eden Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, 20 Ocak 1990'da Ermenilerin artan toprak talepleri karşısında Azerbaycan halkının tepkisini sert askeri müdahaleler ile bastırmaya çalışan Sovyet Ordusu'nun neden olduğu facialara dikkat çekti. Mustafayeva, şunları aktardı: “Bugün 33'üncü yıldönümünde 20 Ocak faciasında kaybettiklerimizi anmak, yaşananlara dikkat çekmek için bir araya geldik. Bu olaylar, Azerbaycan ve bölgemiz tarihinin çok acı hatıralarıdır. Aynı zamanda Azerbaycan tarihi için mühim bir dönüm noktasıdır. Ne kadar acı olsa da milletimizin direnişini ve kahramanlığını anlatır bize. Olaylar sırasında yüzlerce insan öldü, binlerce insan yaralandı. O kanlı gecede Azerbaycan halkı kendi özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda şehitler verdi. Halkımızın birliği ve zorluklar karşısında kararlılığı, bize sonunda zaferi getirdi.”

“Katliamın izleri silinmedi”

Konferansta konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova ise geride kalan 33 yılın ardından Sovyet Ordusu'nun neden olduğu acının izlerini halen taşıdıklarını belirterek “20 Ocak, bizim dilimizde ‘Qara Yanvar'; Azerbaycan halkını sindirmeyi, milli uyanışı ve vatan savunmasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıydı. Bugünü keder, matem günü olarak anıyoruz. Bu tarih aynı zamanda halkımızın şan ve şeref günüdür. Bu zor günlerde kardeş ülke Türkiye, yanımızdaydı. Bir kez daha bu güzel kardeşlik ve müttefiklik için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Acının tanığı yaşananları anlattı

Olayların canlı tanığı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, facianın yaşandığı günlerde Azerbaycan'da yaşadığı acı tecrübeleri salonu dolduranlarla paylaştı. O yıllarda Bakü'de öğrenim gördüğünü aktaran Kuruoğlu, gergin atmosferin 20 Ocak ve sonrasındaki acı olayları hazırladığını söyledi. Sürece yönelik bilgilendirici bir sunum yapan Kuruoğlu, “Bağımsızlığa gidilen süreçte 1 milyon Azerbaycan Türkü göçe zorlandı. Çok zor ve acı dolu günler yaşandı. Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altındaydı” diye konuştu.

Konferans, katılımcılardan gelen soruların konuşmacılar tarafından yanıtlaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Etkinliğe; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, DEÜ akademik ve idari kadrosu, DEÜ'de öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ile davetliler katıldı.