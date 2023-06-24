DEÜ'de bayramlaşma töreni

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenledi. Rektörlük Fuaye Alanı'nda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) mensuplarına seslenen Rektör Nükhet Hotar, “Yaşadığımız büyük felaketin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmamasını umuyor, ülkemizin daha rahat ve huzurlu bir gelecek sahibi olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik ruhu içinde kurumumuzun başarı çıtasını daha da yükseltmek için hep birlikte çalışamaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kurban Bayramı öncesinde personel ve mensupların katılımıyla Bayramlaşma Töreni düzenlendi. Törene fakülte dekanları, yüksekokulu, meslek yüksekokul ve enstitü müdürleri, öğretim üyeleri ve idari personeller katıldı.

"Vatandaşlarımızı hiç yalnız bırakmadık"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ülkemizin birlik ve beraberlik ruhuyla zor günleri birlikte aştığını belirterek, “Ülke olarak yaşadığımız büyük acının ardından yaralarımızı sarmak için tek yürek olduk. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı bir gün bile yalnız bırakmadık. Bundan sonra da devletimizin bize verdiği tüm imkanları onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Bayramlar birlik olmanın, bütünleşmenin ve paylaşmanın en dorukta yaşandığı günlerdir. Özel günlerde bir araya gelmenin barış, huzur ve motivasyonun sağlanması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Başarıya inancımız tam"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) üst yönetimi olarak, bugün olduğu gibi yarın da üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getiren Rektör Hotar, "Üniversitemizin başarı çıtasını daha da yükseltmek, uluslararasılaşma hedefiyle ülkemize katma değer sağlamak için el birliği ve kurum kültürüyle çalışacağız. Bu noktada akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin desteğini alarak, Türkiye'nin en prestijli kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin başarısı ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Bunu yapacak gücümüz, inancımız ve kararlığımız var. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bu duygularla mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum.”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Bayramlaşma töreninde söz alan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aliye Akçalı, “Asrın felaketini yaşadığımız bu zaman diliminde bir arada olduğumuz günlerin önemini biliyoruz. Önümüzdeki günlerin tüm ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güvenlik Müdürü Mehmet Açıkgöz de, “Milli ve manevi duyguların birleştiği bayramlarda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kurban bayramımızın, ülkemiz ve milletimize huzur getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.