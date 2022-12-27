DEÜ'de besteler İzmir'in 100. yılı için yarıştı

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ), İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği beste yarışmasının final programı gerçekleştirildi. Türkiye'nin müzik repertuarına önemli katkılar sağlayacağı öngörülen yarışmada birinciliği İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” isimli eseri elde etti. Programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İzmir'in tarihi kimliğinin vurgulanması ve sanat hayatının zenginleştirilmesi adına önem arz eden programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı çerçevesinde düzenlediğimiz bu yarışma, bağımsızlık mücadelemizi ve birlikte yaşama arzumuzu simgeleştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, DEÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen İzmir'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Marşı ve Beste Yarışmasının final programı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımı ile Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu final programına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra; DEÜ Rektör yardımcıları, DEÜ Devlet Konservatuvarı sanatçıları, DEÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'in tarihi kimliğinin vurgulanması ve sanat hayatının zenginleştirilmesi adına anlamlı bir programa daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Rektör Hotar, “Sanatın ve sanatçının dostu araştırma üniversitemiz, akademik faaliyetlerin yanı sıra bizi biz yapan değerleri sonsuza kadar yaşatacak eserleri meydana getiren sanatçıları desteklemekte ve onları teşvik etmektedir. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı çerçevesinde düzenlediğimiz bu yarışma, bağımsızlık mücadelemizi ve birlikte yaşama arzumuzu simgeleştirmeyi arzulamaktadır” dedi.

Yarışmanın Türkiye'nin müzik repertuarına önemli katkılar sağlayacağını belirten Rektör Hotar, “Ülkemizi ve kentimizi ilgilendiren konularda sorumluluk üstlenen araştırma üniversitemiz, aziz milletimizin değerlerini koruyup kollamaya ve el üstünde tutmaya özen göstermektedir. Milli değerlerimize sahip çıkacak nesilleri ve sanatçıları yetiştirmek ise kurumsal misyonumuz arasında yer almaktadır. Bunlardan dolayıdır ki üniversitemiz, ülkemizin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini kurmuş, çocuk ve gençlerimizde tarih bilincini artırmayı, bayrak ve vatan sevgilerini pekiştirmeyi hedeflemiştir. Bu yarışmamız da, milletimize olan bağlılığımızın bir sonucudur. Yarışmamıza katılan sanatçılarımıza, eserleri seslendiren Devlet Konservatuvarımız Senfoni Orkestrası ve Korusuna, büyük ailemizin fertlerine ve sanatseverlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

3 eser finale kaldı

Yarışmaya katılan eserler arasından Güray Kapucu'nun “İzmir'in Kurtuluşu”, İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” ve Mustafa Polat'ın “Söz Yetmez 9 Eylül Marşı”, ön seçici kurul tarafından finale bırakıldı.

Programda bu üç eser, DEÜ Devlet Konservatuvarı Korosu tarafından, Orkestra Şefi Mehmet Girgin ve Koro Şefi Hasan Can İşgüden yönetiminde seslendirildi. Ardından yarışma final jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı birinci sınıf öğrencisi İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” isimli eseri birinciliğe layık görüldü. Bilge, birincilik ödülü olan 10 bin Türk lirasını DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın elinden aldı. Yarışmaya katılan her eserin kıymetli olduğu vurgusu yapan Rektör Hotar, “Her eserde emek, sevgi ve cesaret bulunmaktadır. DEÜ olarak, bundan sonra da sanatı ve sanatçıyı destekleyecek; milletimizin kutlu tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanan eser sahiplerini ve değerli sanatçılarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.