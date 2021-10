DEÜ'de dört koldan yurt seferberliği

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizi emanet edeceğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizi akademik hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

İzmir'in dört bir yanında; 10 enstitü, 17 fakülte, üç yüksekokul, bir konservatuar, altı meslek yüksekokulu ve 70 bine yakın öğrencisi bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerinin barınma ihtiyaçları için seferberlik başlattı. Bünyesinde bulunan yurtlarda tüm hazırlıklarını tamamlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni yurtların yapımı için de çalışmalarını hızlandırdı. Yurt kapasitesini ve standartlarını her geçen gün artıran Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan öğrenciler için sağlıklı, güvenli, konforlu ve eğitim hayatlarına odaklanacakları alanlar oluşturuldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, pandemi dönemi nedeniyle öğrencilerin barınma ihtiyaçları konusunda taleplerinin arttığını ifade ederek, “Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren ve kıymetli öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşıladığımız yurtlarımızda standartlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Sağlık, kültür ve spor daire başkanlığımız, yapı işleri ve teknik daire başkanlığımız ile idari ve mali işler daire başkanlığımızın yoğun bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla bünyemizde bulunan yurtlarımızı yeni akademik yıla hazır hale getirdik. Yurt olmayan yerlerde misafirhane hizmeti başlattık. İzmir'in her köşesinde bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini sürdüren üniversitemize bağlı yurtlarımızı hazırlarken yerel yönetimlerimiz de yanımızda oldu. Bergama Öğrenci Yurdundaki tadilatların tamamlamasında destek olan Bergama Belediyesine, Kiraz'daki veteriner fakültemizdeki öğrencilerimiz için yer tahsis eden Kiraz Belediyesine ve kıymetli evlatlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yoğun talepte bulunduğu bu dönemde onların da beklentilerini göz önünde bulundurarak yurtlarımızı hazır hale getirdik” dedi.

“Çabamız öğrencilerimiz için”

Dokuz Eylül Üniversitesinin yeni yurtlar yapmak için de yoğun çaba harcadığını söyleyen Rektör Hotar, “Bir yandan var olan yurtlarımızı yenilerken diğer yandan da güzel İzmir'imize ve üniversitemize yeni yurtlar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Torbalı Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz için üniversitemiz arazisi içinde yapacağımız 300 yataklı yurt inşaatına kısa bir süre sonra başlamayı planlıyoruz. Değerli bağışçılarımızın destekleriyle Selçuk'taki Efes Meslek Yüksekokulunun hemen yanındaki alanda yurt yapmak için gün sayıyoruz. Kiraz ilçemize de yurt kazandırmak için gerekli adımlar atılıyor. Ülkemizi emanet edeceğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizin eğitim-öğretim hayatları boyunca yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kıymetli öğrencilerimize güvenli, huzurlu ve konforlu bir hayat sunarak sadece eğitimlerine odaklanmalarını sağlamaya çaba gösteriyoruz. Geleceğe yön veren üniversitemizde öğrenim gören tüm evlatlarımıza yeni akademik yılda başarılar diliyor, milletimiz adına onlardan beklentimizin büyük olduğunu bilmelerini istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Buca'da hazırlıklar tamam

Dokuz Eylül Üniversitesinin Buca Tınaztepe kampüsünde yer alan kız-erkek öğrenci yurdunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Dış cephesi boyanan binanın çatı yalıtımı da bitirildi. Odaların tek tek elden geçirildiği yurtta; asansörler, yangın merdivenleri, kütüphane, yemekhane ve tüm ortak kullanım alanlarında sürdürülen hummalı çalışmalar tamamlandı. Buca eğitim fakültesinde yer alan kız yurdundaki iki binada ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İki bloktan oluşan yurttaki çalışmalar 2021 yılı sonuna kadar bitirilecek. Buca Tınaztepe'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak yurt için de süreç devam ediyor. 3 bin öğrenciye hizmet verecek yurt için Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine 2020 yılında gönderilen yazı ile imar planı değişikliği yapılması bekleniyor.

Bergama'da tadilat bitti

DEÜ Bergama Öğrenci Yurdunda Bergama Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen tadilat işlemleri tamamlandı. Dış cephesi boyanan, kapı ve pencereleri yenilenen yurtta; ahşap yüzeyler elden geçirildi, banyo ve mutfaklarda gerekli düzenlemeler yapıldı. DEÜ Bergama Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kaldığı yurdun yemekhanesi de öğrencilerin istekleri ve pandemi koşullarına uygun olarak hazırlandı.

Seferihisar'da seferberlik

Seferihisar'da yer alan DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için iki ayrı misafirhane oluşturuldu. DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında oluşturulan misafirhane kız öğrencilere hizmet verecek. Erkek öğrenciler ise DEÜ Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinleme Tesislerinde kalabilecek.

Torbalı'da sıra inşaata geldi

Sanayi kenti Torbalı'da yer alan ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ilgili sektörlerin talebi doğrultusunda yetiştirdiği insan kaynağı ile ülkemizin kalkınmasına önemli hizmetler sunan DEÜ Torbalı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için yurt yapımına en kısa sürede başlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesinin Torbalı'da bulunan 70 dönümlük arazisinin içinde inşa edilecek yurdun 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. 150'si kız, 150'si erkek olmak üzere toplam 300 yataklı olarak planlanan yurtla birlikte Torbalı MYO öğrencileri, üniversite hayatları boyunca güvenli ve konforlu hayata kavuşacak.

Selçuk'ta protokol heyecanı

Türkiye'ye hizmet sektöründe ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kazandıran DEÜ Efes Meslek Yüksekokulunun yanındaki arazi, yurt yapılması için Dokuz Eylül Üniversitesine bağışlandı. Söz konusu arazi için önümüzdeki günlerde bağışçılarla protokol imzalanması planlanırken, yurt inşası için de ilk adımın atılması hedefleniyor.

Kiraz'a da yurt geliyor

Dokuz Eylül Üniversitesinin Kiraz'da kurduğu İzmir'in ilk veteriner fakültesinde okuyan öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için yerel dinamiklerin destekleriyle hızlıca aksiyon alındı. Kiraz Belediyesinin ayırmış olduğu otele 20, Kiraz Öğretmenevine ise 32 öğrenci yerleştirildi. Önümüzdeki dönemde Kiraz Yenimahalle'de Hazine'ye ait olan ve Dokuz Eylül Üniversitesine tahsis edilen alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 250 kişilik yurt için ise arazinin İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ön tahsisi tamamlandı. Kiraz Belediyesi eylül ayı meclisinde 250 kişilik yurt için onay alınırken imar plan değişikliği iş ve işlemlerinin bitmesi bekleniyor.