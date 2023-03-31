DEÜ'de profesörlük heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ), 'profesör' kadrosuna ataması yapılan akademisyenler için "Akademik Yükselme Töreni" düzenlendi. DEÜ'nün 21 farklı akademik biriminden 124 bilim insanına "Profesörlük Belgesi"nin verildiği törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Akademik çalışmaları ve bilgisiyle geleceğe ışık tutan, genç kuşaklara ilham olan hocalarımızın yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DEÜ'de, ‘profesör' kadrosuna ataması yapılan akademisyenler için “Akademik Yükselme Töreni” düzenlendi. DEÜ Rektörlüğü binasındaki 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda yapılan törende, atamaları yapılan DEÜ'nün 21 farklı akademik biriminden 124 bilim insanına rektörlük tarafından “Profesörlük Belgesi” verildi. Törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, DEÜ Üst Yönetimi ve profesör kadrosuna atanan akademisyenler katıldı.

"Başarıları güç veriyor"

Törende yaptığı konuşmasında ‘profesör' kadrosuna ataması gerçekleşen DEÜ'lü bilim insanlarına seslenen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, akademik unvanın yükselmesi ile birlikte sorumluluklarının da arttığını vurguladı. Rektör Hotar, “Değerli hocalarımızın başarıları, gurur kaynağı olarak bizlere de güç ve moral veriyor. Onların da katkısıyla üniversitemizde, çağın gerekliliklerine uygun olarak yüksek standartlarda, kaliteli bir eğitim öğretim ortamını korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugün akademik merdivenlerin en üstünde bulunan ve geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz hocalarımıza, belgelerini gururla takdim ettik. Üniversitemizin gelişiminde bugüne kadarki emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, akademik yolculuklarındaki başarılarının sürmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Tek ölçümüz çalışmak"

Konuşmasının devamında, DEÜ'nün sahip olduğu fiziki ve nitelikli alt yapısı ile Türkiye'nin sayılı yükseköğretim kurumlarından birisi olduğuna dikkat çeken Rektör Hotar, "2 yıl kadar önce başarılı performansı ile ‘Araştırma Üniversitesi' beratı almaya hak kazanan üniversitemiz, oldukça yaygın bir eğitim ağına sahip. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne de layık görülen üniversitemiz, kalitesini bir kez daha tescil ettirmiş oldu. Gün geçtikçe başarı çizgisini yükselten DEÜ, ulusal ve uluslararası alandaki yükselişini de sürdürüyor. ‘Dünyada İlk 500' hedefine emin adımlarla yürüyen üniversitemiz, bugünlere hocalarımızın emekleri, tecrübeleri ve yetiştirdikleri gençlerin katkıları ile geldi. Tek ölçümüz çalışmak oldu ve böyle de devam ediyor. Akademik çalışmaları ve bilgisiyle geleceğe ışık tutan, genç kuşaklara ilham olan hocalarımızın yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.