DEÜ'de "Tek Millet On Lezzet" buluşması

“Tek Millet On Lezzet” temasıyla düzenlenen etkinlikte DEÜ'lü öğrenciler, Türk dünyasına özgü birbirinden farklı lezzet sunumları hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, farklı mutfak kültürlerinin, ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde önemli bir araç olduğuna değinerek “Güçlü tarihsel ve toplumsal bağlarla birbirine sıkıca tutunmuş ülkelerin, yükseköğretim düzeyindeki iş birliklerini son derece değerli buluyorum” dedi.

DEÜ, “Türk Dünyası Gastro Diplomasi” etkinliğine ev sahipliği yaptı. “Tek Millet On Lezzet” temasıyla düzenlenen etkinlikte DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, hazırladıkları Türk dünyasına özgü lezzet sunumlarını katılımcıların beğenisine sundu. DEÜ Gastro Mutfak Sanatları Öğrenci Topluluğu ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Nahçıvan Milletvekili Doç. Dr. Hüseyn Bağırsoylu, Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Zaur Kaimov, Azerbaycan Eğitim Müşteşarı Doç. Dr. Necibe Nasibova, Azerbaycan Dünya Konseyi Başkanı Dr. Asif Kurban, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi Şebnem Pekdoğan, Azerbaycan İzmir Eğitim Temsilcisi Cavit Aliyev, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, davetliler, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldı.

Kardeşlik vurgusu

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro-diplomasi etkinliğinin birleştirici yönüne vurgu yaptı. Rektör Hotar, “Güçlü tarihsel ve toplumsal bağlarla birbirine sıkıca tutunmuş ülkelerin, yükseköğretim düzeyindeki iş birliklerini son derece değerli buluyorum. Türk cumhuriyetlerinin birer temsilcisi olan öğrencilerimiz, profesyonel şefler eşliğinde Türk dünyasına özgü farklı sunumları ile becerilerini ortaya koydu. Akademik gelişimlerinin yanı sıra sektör deneyimlerini de artıran öğrencilerimiz, birbirinden güzel menüleri misafirlerimiz için hazırladı. Aynı bayraklara sahip olduğumuz kardeş ve dost ülkelerimizin temsilcileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

Farklı mutfak kültürleri tanıtıldı

Konuşmasında farklı mutfak kültürlerinin, ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde önemli bir araç olduğuna değinen Rektör Hotar, “Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımızın öncülüğünde geniş katılımlı aktiviteler düzenliyoruz. Gastro Mutfak Sanatları Öğrenci Topluluğumuz öncülüğünde, Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün desteğiyle düzenlenen bugünkü etkinliğimizde de zengin Türk mutfağını uluslararası planda tanıtma yönünde girişimlerimiz oldu. Bizi birbirimize yakınlaştıran, samimi bağlar kurmamıza vesile olan etkinliğimize katılımlarından dolayı misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci sayısı artıyor

Türk dünyasından ve farklı ülkelerden Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrenci sayısında artış kaydedildiğini belirten Rektör Hotar, şöyle konuştu: “Konuklarımız ile akademik ve sosyal iş birliklerimizi geliştirme imkânı yakaladığımız etkinliğimizde, kardeş ülkelerden üniversitemizde öğrenim görmek için gelen öğrencilerimiz ile de bir araya geldik. Dokuz Eylüllü olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyan öğrencilerimizin ülkelerini tanıtmak için hazırladıkları stantları gezerek Türk dünyasının farklı kültürel güzelliklerini deneyimledik. Yabancı öğrencilerin üniversitemize ilgisinden bizler de oldukça memnunuz. Yükseköğretimdeki uluslararasılaşma çıtasını yükseklere taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

"Önemli katkı sunacak"

Etkinlikte konuşan KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Türk dünyasını yansıtan gastro-diplomasi programında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Dokuz Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde, böylesi güzel bir günde kardeş Türk devletlerinin temsilcileri ile bir arada olmak son derece değerli. KKTC'nin de bu etkinlik özelinde gastronomi tanıtımına önemli katkı sunacağı inancındayım” açıklamasında bulundu. Programda söz alan Azerbaycan Eğitim Müşteşarı Doç. Dr. Necibe Nasibova ise şunları kaydetti: “Türk dünyasının, Türk cumhuriyetlerinin birer temsilcisi olan DEÜ'lü öğrencilerimiz, bugün birbirinden eşsiz sunumları ile bizlere unutulmayacak bir gün yaşattı. Katkıları için herkese teşekkür ediyorum."