DEÜ'de 'yeşil dönüşüm'

Söz konusu listede, 2019 yılında 460. sırada olan DEÜ, 2021 ise 165 sıra birden yükselerek 295. sıraya yerleşti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çevre konusunda harcadıkları çabanın karşılığını aldıklarını belirtti.

DEÜ, dünyanın seçkin üniversitelerinin yerleşkelerinin yeşil alan miktarı ve sürdürülebilirlik bakımından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında gösterdiği hızlı yükselişle dikkat çekti. UI GreenMetric dünya sıralamasında 2019 yılında 460, 2020'de ise 380. sırada yer DEÜ, 2021 yılında ise 295. sıraya yükseldi. DEÜ böylece son 2 yılda 165 sıra birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi, bu yıl 956 üniversitenin değerlendirildiği listede Türk üniversiteleri arasında da yükselişini sürdürdü. 2019 yılında Türkiye genelinden katılım gösteren üniversiteler arasında 20. sırada yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021 yılında ise 73 üniversite arasında 17. sırada yer aldı.

"Tesadüf değil"

Dokuz Eylül Üniversitesinin UI GreenMetric dünya sıralamasında kısa sürede 165 basamak birden yükselmesinin tesadüf olmadığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz, 2021-2022 akademik yılı açılışımıza katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tarafından örnek gösterilmiş, 'iklim dostu üniversite' hedefi için her türlü desteğin verileceği açıklanmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak yeşil üniversite hedefimiz için yoğun çaba harcıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında kısa sürede 15 yerleşkemize 'Sıfır Atık Belgesi' kazandırdık. Çevre mühendisliği bölümümüzde çamurdan elektrik ve gaz ürettik. Yağmur hasadından elde ettiğimiz suları tarımsal sulamada kullandık, yemekhanelerimizden çıkan ürünleri gübre olarak değerlendirdik. Tınaztepe yerleşkemizde elektrikli scooter başlattık. Yerleşkelerimizin elektrik ihtiyacını karşılamak için GES kurulmasına yönelik çalışmalarımız ve 'Sıfır Atık- Entegre Atık Yönetim Birimi'nin kurulması için faaliyetlerimiz devam ediyor. Doğa ve çevre dostu uygulamalarımızı her geçen gün artırıyor, bilimsel çalışmalarımıza devam ediyoruz. UI GreenMetric dünya sıralamasında gösterdiğimiz hızlı yükseliş de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Üniversitemizde net sıfır emisyon hedefimize hızla yürüyor, elde ettiğimiz başarıda emeği geçen mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

UI Greenmetric dünya sıralaması

UI GreenMetric dünya sıralaması, Endonezya Üniversitesinin 2010 yılında başlattığı bir girişimi olarak biliniyor. Dünyanın seçkin üniversitelerinin yerleşkelerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği listede bu yıl 956 üniversite yer alıyor. Üniversite yerleşkelerinin altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, atık yönetimi, su kaynaklarının kullanımı, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirildiği listede her alan için ayrı puanlama yapılıyor. UI GreenMetric ile uluslararasılaşmayı teşvik etmek, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci oluşturulması konusunda küresel farkındalık oluşturulması hedefleniyor.