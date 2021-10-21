DEÜ'den 9 milyonluk yatırım

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Rektörlük olarak, bundan sonra da yatırımlarımıza devam edecek; hizmet kalitemizi daha da artıracak ve çeşitlendirecek girişimlere öncelik vereceğiz” diye konuştu

Türkiye'nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'e yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. DEÜ'nün 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yaklaşık 9 milyon TL'lik yatırımla hizmete aldığı ‘Ortak Derslikler Binası' açıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite mensuplarının katılımıyla açılan Ortak Derslikler Binası; başta tıp, hemşirelik, diş hekimliği fakülteleri ile Fizik ve Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere üniversitenin tüm birimlerine hizmet edecek.

"Birçok yatırımı hayata geçirdik"

Törende yaptığı konuşmada yükseköğretim kurumlarındaki öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için güçlü bir altyapı gerektiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hizmet süremiz boyunca birçok yatırıma imza attık. Spor tesislerimizi, yüzme havuzlarımızı hizmete aldık, birçok yatırımı hayata geçirdik. Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanemizin yapımı ise devam ediyor. Köklü üniversitemizin kendi imkânlarını kullanarak inşa ettiği Ortak Derslikler Binamız da öğretim çalışmalarımızın kapasitesini artıracak ve öğrencilerimize daha konforlu eğitim

imkânı sağlayacak. İnsan odaklı ve öğrenci dostu hizmet sunacağımız, yaklaşık 9 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz Ortak Derslikler Binamız tüm üniversitemize hizmet edecek” dedi.

"Rektörlük olarak, bundan sonra da yatırımlarımıza devam edecek"

Küresel korona virüsü pandemisinin getirdiği olumsuz şartlara rağmen, Ortak Derslikler Binasını kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Rektör Hotar, "Bildiğiniz üzere; geçtiğimiz hafta iki değerli bakanımızın katılımıyla üniversitemizin 2021-2022 akademik yılı açılış törenini gerçekleştirmiştik. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve öngörülerimizi paylaştığımız programımızda, eğitime verdiğimiz katkıların teşekkürü hak ettiğini düşünüyoruz. Rektörlük olarak, bundan sonra da yatırımlarımıza devam edecek; hizmet kalitemizi daha da artıracak ve çeşitlendirecek girişimlere öncelik vereceğiz. Birçok ilki ve yeniliği aile fertlerimizin takdir ettiğimiz gayretleri sayesinde üniversitemize kazandırdık" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yer alan Ortak Derslikler Binası, yaklaşık 9 milyon TL yatırımla tamamlandı. Toplam 5 bin 742 metrekare kapalı alanı bulunan binada; sekiz adet 80 kişilik seminer salonu, dört adet 220 kişilik amfi, 70 kişilik okuma salonu ve 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar salonu bulunuyor. Ortak Derslikler Binası'nda ayrıca; 536 dolap kapasiteli soyunma odaları, idari bürolar, depolar ve mescit de yer alıyor. Kablosuz internet ağının kurulduğu yapıda, engelli bireylerin ihtiyaçları da göz önüne alınırken, seminer salonları ve amfi girişlerine akıllı öğrenci yoklama sistemleri de yerleştirildi.